Rey Ruiz de ‘Yo me llamo’ mostró su descontento con Gilberto Santa Rosa, “o bailas o cantas”

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento que lleva 10 años siendo parte de Caracol Televisión y en cada una de las temporadas el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz han encontrado al doble perfecto de su artista favorito, contando con un sinfín de talento noche tras noche.

El primero en llegar al escenario durante la noche del 11 de febrero fue el imitador de Gilberto Santa Rosa quien interpretó ‘Consciencia’, sin embargo, el artista no terminó recibiendo las mejores retribuciones por parte de los jurados, pues quien fue contundente con sus palabras fue precisamente, Rey Ruiz.

El ‘bombón de la salsa’ no dudó en reiterar que le faltó mucho durante la canción, además que no logró integrar el baile con la interpretación, pero tampoco logró conectarlos con la canción, pidiéndole así integrar mayores elementos a su presentación, teniendo en cuenta la versatilidad con la que cuenta el original, donde la seriedad de Rey terminó sorprendiendo a varios televidentes.

En un segundo momento, el turno fue para Amparo, quien estuvo de acuerdo con Rey, resaltando que podía pedir diferentes elementos para ser más amena su presentación, cosa que no estaba haciendo. Pero en medio de sus declaraciones, ‘Yo me llamo’ Gilberto terminó interrumpiendo a Amparo, a quien no le gustó y le pidió guardar silencio resaltando que ya había hablado e incluso que hablaba mucho, mientras que Gilberto pidió disculpas ante lo ocurrido, saliendo del escenario no con la mejor actitud, teniendo en cuenta las declaraciones expuestas por parte de los jurados.

Cabe resaltar que noche tras noche se presente un grupo de imitadores y al final de la transmisión uno de ellos abandona la competencia.