Amparo y Escola pelearon en ‘Yo Me Llamo’ por letra “hot” de ‘Frankie Ruiz’; terminaron hablando de moteles

‘Yo Me Llamo’ volvió a abrir las puertas del ‘Templo de la Imitación’ para recibir a los estudiantes de La Escuela que lucharían por mantener su cupo y no quedar eliminados del concurso. Uno de ellos ‘Frankie Ruiz’, quien fue el primero en aparecer en pantalla y que se encargó de poner a discutir a Amparo Grisales y César Escola, por la letra de la canción que cantó.

Este concursante llegó con el pecho inflado al escenario, luego de haber tenido una clase enfocada en los movimientos que tiene que hacer para caer en el compás del ritmo; sugerencias que guardó en su mente y que puso en ejecución al cantar la canción ‘Quiero Llenarte’, del artista estadounidense que falleció en agosto de 1998.

“Quiero hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa. Y cuando llego al cuello, no me dejas”, es parte de la lirica de esta tonada que fue centro de debate entre ‘Amparito’ y su colega argentino.

“Tienes que sentirte excelente porque avanzaste y evolucionaste bastante. (...) Has evolucionado mucho. Hoy afinaste mucho, la primera vez que veo que me dejaste muy contenta”, fue la retroalimentación de la ‘Diva de Colombia’, que fue refutada por Escola, quien hizo un aporte con el que se fue en contra de las palabras utilizadas en este ‘palo’ de la salsa que vio la luz en 1987.

“A mí lo que me impresiona es que la letra de esta salsa no le envidia nada a algunos reguetoneros del día de hoy, esa salsa está ‘hot’. (...) Uno normalmente crítica las letras, no es obscena, pero tiene”, afirmó César quien se enfrascó en un rifirrafe con Amparo en el que hablaron de los moteles.