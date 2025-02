Sai, Hijo de Diego Trujillo, reveló que ahora hace contenido para adultos

Uno de los nombres más reconocidos en la actuación en Colombia es el de Diego Trujillo, recordado por su icónico papel como Emilio Iriarte en la clásica telenovela Los Reyes y, más recientemente, por su participación en la serie de Netflix Griselda. Su pasión por el arte ha sido heredada por su hijo Simón, quien no solo ha incursionado en la actuación con su participación en la película ‘El otro hijo’, sino que también ha explorado el mundo de la música. Ahora, en una reciente entrevista, reveló que está dando un nuevo giro a su carrera al adentrarse en la creación de contenido para adultos.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Diego Trujillo celebró que su hijo Simón ‘SAI’ cumplió uno de sus sueños de infancia

En una entrevista con Dimelo King, productor que se ha dedicado a hablar de música en sus redes sociales junto a distintos cantantes, ‘SAI’ comentó que había viajado a Bogotá con el objetivo de grabar un video para la página de Only Fans de una de sus amigas, al final aunque quiso publicarlo, su equipo se negó, hecho que no le importó y afirmó que el video será publicado en una página para adultos.

Aunque algunos creen totalmente las palabras de SAI, algunos rumoran que solo se trata de una forma de promocionar su trabajo discográfico en el que lleva varios meses trabajando.

¿Qué opinan los padres de Simón de su carrera?

A pesar de los obstáculos que han intentado opacar su camino, Simón ha demostrado una gran perseverancia y, como recompensa a su esfuerzo, la vida le otorgó un reconocimiento importante. En la edición número 12 de los Premios Macondo, celebrada en el Teatro Santander de Bucaramanga, recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto, en una noche en la que la película en la que participó obtuvo seis premios adicionales. Con profunda emoción, el menor de los Trujillo expresó su gratitud con unas sentidas palabras y además, afirmó que llenó de orgullo a sus padres con su proceso:

“Aquí se hace de todo, mi primera película, mi primera nominación y mi primer Premio Macondo. Y no solo eso, nos ganamos siete premios. A la final, yo creo que esto pasó así por el proyecto tan real que hicimos desde un inicio. El mayor aprendizaje fue valorar a las personas que nos aman y aprovechar el tiempo con ellas porque no sabemos cuándo se van a ir. No las creo, que ‘chimba’ de día tan inesperado. (...) A mis ‘cuchos’ por darme bases para estar hoy aquí. Aguante el arte colombiano”.