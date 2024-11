“Estoy decepcionado”: Diego Trujillo reveló las razones por las que se arrepiente de votar por Petro

Diego Trujillo es uno de los actores más reconocidos de las novelas colombianas, ha hecho parte de producciones ‘¿Dónde carajos está Umaña?’, ‘Los Reyes’ y ‘Pobre Pablo’. Con 64 años, Diego se ha hecho más cercano a las redes sociales gracias a su hijo y ahora abrió su corazón para hablar de la situación del país, su vida sentimental y otros detalles personales de su vida. En una entrevista con Eva Rey, Diego comentó por quién fue su voto para la presidencia y las razones de su arrepentimiento.

Como es común en estas entrevistas, Eva consultó sobre la afinidad política de Diego y el actor no dudo en revelar que voto por Gustavo Petro; Eva consultó sobre su afinidad política, si prefería a Petro o a Álvaro Uribe, a lo que el actor de ‘Los Reyes’ respondió: “Hoy por hoy, ninguno de los dos. Aunque yo voté por Petro, no porque sea petrista, pero estoy superdecepcionado, me parece que todo se quedó en retórica, todo se quedó en sembrar el odio entre opositores. Me asusta que gane la derecha, añoro un centro, pero si no hay la opción votaría en blanco. Prefiero a Fernando Gavíria, Fajardo me parece un tibio”.

Diego Trujillo reveló que ya tiene un nuevo amor

En 2022, el reconocido actor inició una relación amorosa con la destacada locutora Lina Arango. Sin embargo, esta unión llegó a su fin en diciembre de 2023. En una entrevista con el programa La Red Caracol, Diego Trujillo compartió su perspectiva sobre la ruptura, explicando: “Ambos estábamos de acuerdo en que no queríamos una relación seria, en que rechazábamos el matrimonio (...) Creíamos que eso condenaba cualquier relación al fracaso (...) Pensábamos que la posibilidad de separarnos era mínima”.

Aunque se esperaba que esta separación dejara una huella difícil de superar, Trujillo sorprendió al desmentir esta idea en una reciente conversación para el programa Desnúdate con Eva. Durante su charla con la periodista española Eva Rey, el actor reveló detalles sobre su nueva pareja, con quien lleva varios meses de relación. Según contó, su compañera actual “vive en Medellín”, “tiene más de 40 años” y “se dedica a una profesión completamente diferente a la actuación”.