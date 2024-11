Agmeth Escaf salió en defensa de Diego Trujillo tras polémica entrevista con Eva Rey; “votaría por él para congresista”

El actor Diego Trujillo ha sido tendencia en este fin de semana luego de la entrevista que le concedió a la periodista española Eva Rey, para su formato ‘Desnúdate con Eva’, en la que habló de varias cosas de su vida personal. Pero en lo que más se le está haciendo énfasis y por lo que le están dando ‘palo’, es por sus opiniones relacionadas con la política del país, en especial con su voto por Gustavo Petro; ante estas críticas, Agmeth Escaf decidió salir en su defensa.

PUBLICIDAD

En medio de la conversación con Rey, el hombre que hizo parte del elenco de ‘Los Reyes’, respondió a varias preguntas en las que la ponían a elegir entre varios personajes, una de ellas “¿Duque o Petro”, a lo que él contestó: “Hoy por hoy, ninguno de los dos. Aunque yo voté por Petro, no porque sea ‘petrista’, pero estoy superdecepcionado, me parece que todo se quedó en retórica, todo se quedó en sembrar el odio entre opositores. Me asusta que gane la derecha, añoro un centro, pero si no hay la opción votaría en blanco. Prefiero a Fernando Gavíria, Fajardo me parece un tibio”.

Otra de las trivias realizada por la comunicadora fue “¿Gustavo Bolívar o Agmeth Escaf?”, lo que el artista de 64 años contestó: “¿Esto qué es Eva? No tengo como elegir. No soy amigo de Gustavo Bolívar, hice una novela que hice con Gustavo, pero lo conozco como guionistas, pero me parece un despropósito absoluto que haya querido ser alcalde de Bogotá. (...) Lo más grave que hay en política es que cualquiera cree que puede ocupar unos cargos sin siquiera enterarse de cómo función una ciudad de Bogotá”

Ante esta respuesta, el congresista Escaf decidió realizar una contundente opinión mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 341.000 seguidores, plataforma en la que expresó: “Cada vez que me envían este tipo de videos (ocurrió igual en el pasado con una entrevista que Julián Román le dio a esta misma periodista) en el que algún excolega es displicente conmigo buscando ponernos a pelear, logran lo contrario. Yo sí votaría por Diego Trujillo para congresista, por ejemplo. Me parece un tipo estructurado, buena persona, coherente y con una trayectoria en el ámbito cultural admirable. Un buen representante del gremio artístico. Que ellos consideren irrelevante y tonta mi lucha laboral de siete años contra uno de los canales privados más grandes e importantes del país como Caracol, lucha que sentó un precedente y de la cual nació una jurisprudencia que le sirve a todo el gremio, no es razón suficiente para lograr que yo salga a hablar barbaridades de ellos. No soy vengativo y entiendo perfectamente que no soy ‘monedita’ de oro. Si Diego estuviese en el Congreso, sería uno de los primeros en apoyar su causa”.