Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue demandado por otro de sus compañeros

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que llegó a Colombia de la mano del Canal RCN, contando así con un grupo de 24 famosos quienes llegan a convivir en una misma casa, donde las peleas, alegrías, tristezas y amistad han sido las protagonistas. Aunque actualmente la segunda versión es la que está presente en la pantalla chica, lo cierto es que los participantes de la primera versión aún siguen dando de que hablar y ahora un exparticipante confesó que fue demandado por otro de sus compañeros.

Se trata de ‘Culotauro’, quien en varias ocasiones se ha dado a conocer por su talento cuando de humor se habla, pues antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’ ya se conocía en la esfera digital. Sin dejar de lado, que su presencia en el ‘reality’ terminó siendo mucho mayor dentro de la casa, construyendo así fuertes amistades, entre ellas con Alfredo Redes.

Pero, ahora, luego de varios meses de su salida de ‘La casa de los famosos’, en medio de una entrevista, con más ‘Claro imposible’ de Carlos Claro, ‘Culotauro’ terminó confesando que fue demandado por otros los participantes del ‘reality’ del Canal RCN, por al parecer, un mal comentario: “Por ‘La casa de los famosos’. Eso es un chisme, un participante, no puedo contar nada más porque estoy demandado. Me demandaron por un chiste a raíz de mi participación en la casa y le mandaron el video y bueno, ahí para delante todo es historia (…) Básicamente es monetario y es bastante luca, por daños y prejuicios a la imagen, digo el milagro, pero no el santo (…) No le voy a dar plata y menos por un chiste".

¿Cuál es la condición médica que enfrenta ‘Culotauro’ de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con las palabras expuestas por parte de ‘Culotauro’, el hombre padece pie equinovaro y también algunas hemangiomas, es decir, unas manchas rojas que aparecen en algunas zonas de su cuerpo.