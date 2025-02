La razón por la que Mauricio Figueroa pidió ser el próximo nominado en ‘La Casa de los Famosos’

Después de tres semanas de convivencia en ‘La Casa de los Famosos’, el actor Mauricio Figueroa solicitó a sus compañeros que lo nominen en la próxima gala para poder salir del reality show. A sus 75 años, el artista expresó que la experiencia ha sido enriquecedora, pero que su salud ya le está pasando factura, y no descarta que la situación dentro de la casa se vuelva aún más difícil en las próximas semanas.

Figueroa dejó claro que su decisión no tiene que ver con los roces que ha tenido con algunos participantes, sino con su bienestar físico.

“No se trata de abandonar el proyecto, ni de renunciar, simplemente es mi salud. Intenté ponerme a la altura de la competencia, pero la competencia es otra: es otra gente, joven, dinámica, con energía. No es el roce con los compañeros, porque ya hemos limado asperezas. La experiencia ha sido absolutamente maravillosa, pero mi salud me está reclamando atención”, declaró el actor.

Un compromiso laboral que debe cumplir

A pesar de que desea salir del programa, Figueroa explicó que no puede renunciar directamente, ya que tiene un compromiso laboral con el reality. Sin embargo, considera que la mejor opción es ser nominado y luego pedir al público que no vote por él para salvarlo.

“No lo voy a hacer (renunciar), pero hay algo que me impide continuar. Algo que sucedió, un pequeño accidente o lo que sea. Entonces, hemos pensado que si ustedes me nominan, porque tienen que nominarme, podré estar en la placa de vulnerabilidad y hacerle un llamado especial a toda la gente bonita de Colombia que ha votado por mí para que esta vez no lo hagan, por mi salud, no por cobardía. Ya probé, creo que tres semanas son suficientes. Esto es muy fuerte y se va a poner peor”, aseguró.

Su reacción ante la entrada de Karen Sevillano

El actor también comentó sobre la llegada de Karen Sevillano al programa y dejó ver que no le gustó su manera de despertar a los habitantes de la casa.

“Después de lo que vi anoche, la llegada de la señora (Karen)… en fin, la despertada matutina. Te recordaré siempre en mi oído”, expresó Figueroa con ironía, provocando la sonrisa de la caleña.

Ahora queda por ver si sus compañeros atenderán su solicitud y lo nominarán para que pueda abandonar ‘La Casa de los Famosos’ en los próximos días.