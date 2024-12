Epa Colombia expresó su apoyo hacia ‘La Jesu’, si ingresa a ‘La Casa de los Famosos 2′

La semana que paso Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano se vieron enredadas en una fuerte polémica, todo debido a la colaboración que realizó Valdiri con Westcol, exnovio de Aida. Se suponía que las barranquilleras eran muy amigas, pero todo se vino abajo porque según Aida, Andrea no tuvo lealtad, que siempre que podía hablaba mal del stremear para que ahora trabajara con él, la forma en que Andrea se defendió es que era simplemente ámbito laboral y que ella no tenía nada que ver con los problemas de la pareja. Pero eso no fue todo, en elvideo tratando de esclarecer todo, involucra una tercera persona, se trata de ‘La Jesu’ quien compartió una amistad con ambas y terminó estando en el medio de los dos.

PUBLICIDAD

Según Valdiri, ‘La Jesu’ puso su amistad con Aida de primeras que con ella, teniendo en cuenta que se conocían hace más años. La creadora de contenido salió a defenderse, indicando que ella hasta último momento le expresó sobre lo que opinaba al respecto, haciendo énfasis en que una amistad no siempre se iba a estar de acuerdo con todo, pero que quizá esto no le gusto a Andrea.

Como es de costumbre, Yina Calderón y Epa Colombia siempre están al tanto de todos los chismes del país y este claramente no fue la excepción, pero particularmente Epa Colombia le dio la razón a Aida, acordándose del descahe que vivió ella en el matrimonio de la barranquillera con Saruma. Mientras Yina se preguntó la razón por la que Aida le molestaba, si ella hizo exactamente lo mismo con Andy Rivera, al ser amiga de Tejeiro.

Por otro lado, en la noche del domingo a la empresaria le preguntaron si apoyaría a ‘La Jesu’ en ‘La Casa de los Famosos’, Epa contestó que sí y que a pesar de ya no ser amigas, reconoce lo maravillosa persona a que es y que no merecía pasar lo que vivió Valdiri.