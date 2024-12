Lina Tejeiro, Mariam Obregón y más opiniones hacia la polémica de Andrea Valdiri y Aida Victoria

Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano se han visto en envueltas en una gran polémica, todo debido al stremear Westcol quien colaboró en una campaña de rifas con Valdiri, al postear algunas fotos de este proyecto las redes se dispararon y empezaron a atacar a la barranquillera, debido a que Westcol es el exnovio de Merlano, mientras que con Valdiri se suponía que eran amigas. En su defensa, la también bailarina argumentó que Aida y La Jesu conocían previamente el proyecto y que esto era ajeno a su amistad, algo que ya se le salía de las manos.

Aida respectivamente le contestó, que si terminaba su amistad era porque Valdiri no es sincera, ya que previamente también hablaba mal de Westcol: “Mi problema no es que trabajes con mi ex, yo respeto tu trabajo, te retiro mi amistad porque me genera desconfianza verte trabajar DE ESA MANERA con una persona de la que dijiste no estoy de acuerdo con lo que era, más si públicamente dices que llevas 5 meses trabajando en esto, yo me entero hace 10 días.”

La Jesu salió a defenderse, al ser involucrada por mantener su amistad con ambas figuras, frente a esto la creadora de contenido negó haber puesto su amistad con Aida por encina de la de ella, “yo me voy con la conciencia tranquila” afirmó, tras las acusaciones de Valdiri de que había cambiado su amistad de años por una más reciente. La Jesu hizo énfasis que en una amistad no siempre se iba a estar de acuerdo con todo, pero que quizá esto no le gusto a Andrea.

Ellas no han sido las únicas que han salido a hablar, Karen Sevillano y Lina Tejeiro se preguntaron si las tres famosas no tenían WhatsApp para decirse las cosas, por el lado Yina Calderón y Epa Colombia, hicieron uno de sus famosos streams solo por este tema, Epa Colombia le dio la razón a Aida, acordándose del descahe que vivió ella en su matrimonio con Saruma. Mientras Yina se preguntó la razón por la que Aida le molestaba, si ella hizo exactamente lo mismo con Andy Rivera, al ser amiga de Tejeiro.

En el caso de Mariam Obregón, famosa creadora de contenido, le dio la razón a Aida, señalando que una amistad sincera, real y genuina comparte el dolor de la persona más no se lucra de esto.