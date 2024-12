Eugenio Dérbez se disculpó con Selena Gómez tras haberla criticado por su actuación en Español

‘Emilia Pérez’ es el nombre de la más reciente producción cinematográfica en la que participó Selena Gómez, la película fue estrenada en Francia para agosto del presente año, mientras que para Latinoamérica se espera que llegue a las pantallas de Netflix. El film propone la historia de Rita, que se ve involucrada con el líder de un cartel mexicano de crimen organizado. En un giro inesperado, el temerario criminal le pedirá su ayuda a la abogada para poder desaparecer sin pista alguna, en el caso de Selena, interpreta a Jessi del Monte, que habla español, pero ese detalle la llevó a ser bastante criticada por su manejo del idioma.

Una de las críticas vino del reconocido actor mexicano Eugenio Derbéz, el cual en varias ocasiones se ha visto envuelto en polémicas a nivel mediático por sus afirmaciones. Esta vez lo volvió hacer al hablar de Selena Gómez en una reciente entrevista para un pódcast, donde afirmó que la actuación de la cantante y actriz era indefendible: ““Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto? Yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto, siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español.” Expresó el mexicano.

A la par, dicho vídeo llegó hasta Selena, quien también le contesto al actor: “”Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”. Señaló la cantante, pero las lluvias de críticas hacia Dérbez no bajaban, tanto que tuvo que salir a disculparse por lo que dijo anteriormente.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón...”