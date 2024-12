Selena Gómez respondió a las críticas de Eugenio Derbéz por su actuación en la película Emilia Pérez

Selena Gómez la reconocida actriz, cantante y productora estadounidense, que desde temprana edad cautivó al público a nivel mundial por sus papeles en Disney Channel, en producciones como“Los magos de Waverly Place” al interpretar a la icónica Alex Russo. Gómez también se ha destacado al ser una de las cantantes pop más importantes de la década y de su generación. Actualmente, la artista está alejada completamente del ámbito musical, pues se ha dedicado al mundo empresarial en diferentes campos, uno de ellos su marca ‘Rare Beuty’. No obstante, hace poco le dio la oportunidad de nuevo a la actuación con un papel bastante complejo en el que debía hablar español en todo el film, dicha interpretación le traería críticas pero también halagos.

Una de las críticas que se fueron virales, fue la del actor mexicano Eugenio Derbéz, el cual se ha visto en vuelto en diferentes polémicas a nivel mediático por sus afirmaciones. Esta vez lo vuelve hacer durante una entrevista en un pódcast donde le preguntaron sobre la interpretación de Selena Gómez en ‘Emilia Peréz’ a lo que el actor respondió:

“Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto? Yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto, siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español” señaló el actor, indicando lo incómodo que había sido la actuación de la estrella de Disney.

Este video se volvería viral en TikTok a tal punto de llegar a la misma Selena, que no dudo en contestarle al actor: ““Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”. Al respecto, miles de fans de Selena la están defendiendo y no paran de llover los ataques hacia el mexicano.