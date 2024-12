Eugenio Derbez podría no volver a interpretar a Burro en la nueva película de Shrek

Hace algunos meses, el actor Eddie Murphy, quien interpretó el icónico personaje de Burro, es su idioma original, confirmó la nueva entrega de ‘Shrek 5′ además de un spin-off centrado en su personaje. La noticia sorprendió a toda una generación que creció junto a la franquicia de esta historia del Ogro y su fiel amigo Burro, la película se convirtió en todo un icono de la cultura pop y un referente de los años 2000 en el cine. Según los detalles revelados por el famoso actor, la producción de ‘Shrek 5′ comenzó hace varios meses y que ya ha grabado la primera parte de sus diálogos y se espera que la terminaran para finales de este año.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no hay muchos detalles del nuevo film, solo Chris Meledandr del estudio de animación ‘Illumination’, reveló en una entrevista con ‘Variety’ que la película está en desarrollo y que el cast original volverá con Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz y Antonio Banderas, esto en su idioma original. En su versión en español latino, el único que ha dado detalles es Eugenio Dervez que durante una entrevista confesó que está en pláticas y negociaciones todavía para la adaptación, por el hecho de que si le dicen que no puede hacer modificaciones él no tomara el papel, teniendo en cuenta que en las entregas anteriores, el actor supo darle un toque latino que le dio todo un sello a la película.

Además, el actor mexicano comentó que junto a uno de sus escritores, Gustavo Rodríguez, hicieron la adaptación no solo de su personaje, sino de toda la película completa, lo que explica la recordada escena de la Galleta y Lord farquaad, en donde usan la icónica canción de “Pin Pon” para adaptarlo a la cultural latina. Por otro lado, Murphy señaló que ‘Shrek 5′ estaría para estrenarserse en 2025, aunque todavía no hay una fecha exacta.