La razón por la que Luisa Fernanda W no asistió a la revelación de género del bebé de ‘La Segura’

Luisa Fernanda W en una de las influencers más conocidas del país, desde sus inicios en el entretenimiento con su canal de YouTube y ahora por su compromiso con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien han conformado una familia y tienen dos pequeños hijos, la pareja de celebridades es bastante constante en redes sociales. Por su parte, antes del cambio tan notorio que tuvo su vida, Luisa convivía con diferentes influencers, una de ellas ´La Segura’con la que hoy en día todavía mantienen una sólida amistad, que siempre que pueden comparten sus momentos juntas. Otra de las personas con la que frecuentaban las dos es con Dani Duke, de hecho recientemente estuvieron juntas por la visita de Natalia a Medellín.

PUBLICIDAD

El motivo de la visita de ‘La Segura’ a la capital antioqueña, era la revelación del género de su bebé, el cual estuvo planeando por un largo tiempo y contó con la asistencia de sus más íntimos amigos, entre ellos ‘”Los Papillentes” de ‘La Casa de los Famosos’, Daiky Gamboa, Lele Pons y su esposo el cantante Guaynaa. No obstante, entre toda la gente no estaba una de las personas más esperadas, se trataría de Luisa Fernanda W.

Al respecto, la creadora de contenido se manifestó por medio de sus historias en Instagram, donde les comenta a sus seguidores que no pudo asistir al gran evento de su amiga debido a sus dos pequeños hijos, ya que, se habían enfermado. Resulta que Máximo y Dominic se resfriaron, a ambos les dio fiebre y también habían vomitado, indicando que no podía viajar con sus pequeños enfermos. Además de que no consiguió tiquetes en avión para Medellín, debido a las tres fechas sold out de Feid por Ferxxocalipsis, al que viajaron varios seguidores desde diferentes lugares del país, solo por ver el mítico verde.