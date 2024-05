El estilo de cabello que hizo “llorar” a Luisa Fernanda W y dijo que nunca más se lo haría

Luisa Fernanda W, reconocida influencer y pareja de Pipe Bueno, deslumbró con su buen gusto al vestir durante un importante evento en el marco de la Fórmula 1 en la ciudad de Miami. Su elección de atuendos no solo captó la atención de sus seguidores en redes sociales, sino que también recibió elogios por el impecable aspecto de su cabello.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Luisa Fernanda mostró un sofisticado outfit compuesto por un blazer, chaleco y pantalón holgado en tono rosado. Aunque admitió que no estaba acostumbrada a usar este tipo de colores en su vestuario, consideró que la ocasión especial ameritaba un cambio.

En las redes sociales, numerosas seguidoras elogiaron la maravillosa apariencia de Luisa Fernanda y una de ellas no pudo evitar comentar sobre la belleza de su cabello, sugiriendo incluso un cambio para realzar su apariencia. “Oye, tu pelo siempre está impecable, pero ¿qué tal si te sacas capul? Deberías, bueno, si quieres. Creo que te podría lucir el capul”, mencionó la seguidora en la cuenta personal de Instagram de Luisa Fernanda.

La respuesta de Luisa Fernanda fue sincera y divertida: “Ay, tan hermosa, gracias, pero odio la capul jajaja, me parece linda en otras personas, pero en mí jamás. Una vez me la hice y a los 2 minutos estaba llorando jajaja”, compartió la influencer. A pesar de los elogios y sugerencias, dejó claro que el cambio no estaba en sus planes debido a su experiencia previa y su preferencia personal.

Aunque algunos seguidores estuvieron de acuerdo en que Luisa Fernanda luciría bella con capul, reconocieron que la última palabra es suya y que la decisión sobre su cabello recae exclusivamente en ella. La interacción en redes sociales reflejó el cariño y la admiración de los seguidores hacia la influencer, así como la importancia de respetar sus decisiones personales en cuanto a su aspecto físico.