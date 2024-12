“El bebé no se aburrirá”: prometido de ‘La Segura’ se lleva elogios por compartir esta divertida receta

El prometido de ‘La Segura’, Ignacio Baladán, se llevó una gran cantidad de elogios de parte de muchos usuarios de Instagram luego de que el joven compartiera su versión de una divertida receta navideña, dejando una buena impresión entre sus fans sobre lo entretenidas que serán las dinámicas con su futuro hijo.

PUBLICIDAD

El par de influencers han estado orientando gran parte de sus publicaciones a esta nueva faceta en sus vidas, dejando ver diferentes fotos y videos en donde comparten algunas escenas de las ecografías, preparativos para la llegada del bebé, momentos en los que compartieron la noticia de su embarazo con sus familiares, además de anécdotas divertidas.

Puede leer: ¿Una influencer? ‘La Segura ya habría escogido quién será la madrina de su bebé

Sin embargo, no todo es paternidad para los jóvenes, ya que también se enfocan en el contenido habitual de sus perfiles en Instagram, y en el caso del uruguayo, la pastelería es uno de sus puntos fuertes.

A través de su perfil de Instagram, el pastelero suele mostrar todo tipo de recetas, muchas de ellas fáciles y con pocos ingredientes, pero con resultados apetitosos. También le gusta mostrar su lado creativo al compartir preparaciones sencillas, pero con presentaciones muy vistosas.

Y a propósito de esto, la pareja de La Segura decidió compartir con sus seguidores una receta sobre cómo convertir una galleta rellena en el rostro de un divertido reno, haciendo referencia a la pronta llegada de las fiestas decembrinas.

En el clip se puede ver que toma una galleta rellena y con la ayuda de un palo de madera la sumerge en chocolate derretido, formando así la base para el rostro. Seguidamente le añade un par de dulces blancos con negro para simular los ojos y un par de trozos de pretzeles para darle forma a las astas.

PUBLICIDAD

Lea también: “No me gusta”: ‘La Segura’ se niega a seguir esta costumbre durante su embarazo

El prometido de La Segura fue elogiado por la divertida receta

En la sección de comentarios del post compartido por el uruguayo, muchos usuarios de Instagram no dudaron en manifestarse con varios mensajes positivos, gran parte de ellos haciendo referencia al buen trabajo que hará con su hijo al tomar en cuenta estas divertidas recetas.

“Esa o ese bebé no le va faltar diversión por qué con ese papá que me va hacer de todo”, “Ya me imagino a Ignacio haciéndole cositas así de navidad a su bebé”, “El bebé no se aburrirá con estas bellezas” y “Los cumpleaños de ese bebé van hacer un espectáculo con esos pasteles que hace el papá” son algunos de los elogios que recibió el prometido de La Segura.