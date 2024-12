Presentadores de ‘Día a día’ se burlaron de Carolina Soto por este motivo, “así se le quiere”

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento con más amplia acogida en la televisión colombiana, ya que lleva al aire 23 años buscando cautivar al público con cada uno de los invitados con los que cuenta al aire. Así como también con la serie de presentadores que hacen parte de este formato como lo son Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz e Iván Lalinde, quienes además de ganarse el cariño de los televidentes, también cuentan con una excelente relación, tanto así que recientemente los presentadores de ‘Día a día’ se burlaron de Carolina Soto por este motivo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Carolina Cruz mostró a las famosas ‘niñeras’ que conquistaron el corazón de su hijo con Lincoln Palomeque

Aunque en otros programas se ha conocido que la relación entre presentadores no termina siendo la mejor, pero buscan dar lo mejor de cada uno al aire, lo cierto es que situación opuesta termina ocurriendo en ‘Día a día’, pues los conductores más allá de ser presentadores, cuentan con una fuerte amistad que dejan en evidencia por medio de sus redes sociales y esta vez no fue la excepción, donde la protagonista terminó siendo Carolina Soto.

De acuerdo con el video compartido por Iván Lalinde tanto él como Carolina Cruz tiene más que clara la costumbre que tiene Soto, justo cuando llega un nuevo artista y las actitudes con las que cuenta: “Carolina Soto dice no sé nada, muda y empieza en el programa y comienzo iiishdf”, agregó Lalinde, mientras que Carolina Cruz reiteró: “Y luego en una esquina (imita como canta y baila su compañera) yo no me sé ninguna canción, pero yo iba a todos los conciertos en Cali”, lo cierto es que las risas por parte del equipo de presentadores tampoco faltó y por el momento Carolina Soto optó por escuchar a sus compañeros.

Sin embargo, la situación no terminó allí, pues el presentador de ‘Día a día’ reiteró “tres doritos después. Así es ella. Así se le quiere”. Pues, posteriormente, mientras que estaban en vivo, Soto terminó interpretando una de las canciones del invitado, donde Lalinde y Cruz aprovecharon para recordarle aquel momento y aprovechar para disfrutar del invitado, quien es uno de los integrantes de ‘Prisioneros’.

¿Por qué Iván Lalinde de ‘Día a día’ le pidió disculpas a Catalina Gómez?

Iván Lalinde terminó pidiéndole disculpas a Catalina Gómez por medio de sus redes sociales luego de que la presentadora realiza un video sobre su ‘outfit’ y el presentador terminara mostrándole cariño y por ende, interviniendo en su clip, agregando por redes sociales: “Perdón, estaba necio, hoy”. Cabe resaltar que las bromas entre ellos son constantes, así como también las muestras de cariño.