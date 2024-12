Iván Lalinde le pidió perdón a Catalina Gómez de ‘Día a día’ y esta es la razón

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que ha contado con una amplia acogida por parte de los televidentes y muestra clara de ello es que lleva 23 años siendo parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión. Si bien, han sido varios los presentadores que han pasado por este programa, lo cierto es que desde hace más de tres años quienes se han ganado el cariño de los televidentes por su carisma, talento y sencillez ante las cámaras son Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde, quien recientemente le pidió perdón a Catalina y esta es la razón.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Catalina Gómez de ‘Día a día’ confesó el motivo de su separación con su exesposo, “cariño había”

Lalinde, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los conductores más famosos de la televisión, siendo principalmente recordado por su participación en ‘El precio es correcto’, donde sobre todo las mamás lo catalogaron como el favorito de los hogares, sin dejar de lado su participación en otros formatos y por supuesto, en ‘Día a día’, donde además ha logrado conectar con el público desde un inicio.

Esto, sin dejar de lado, al equipo de presentadoras con las que también cuenta el formato de entretenimiento, pues para nadie es un secreto la excelente relación y por ende, la amistad que han construido todos los presentadores, compartiendo tanto en el set como fuera del mismo, donde las bromas y el cariño termina siendo más que evidente.

Ahora, el canal para demostrar aquellas situaciones ha sido, precisamente, sus redes sociales, donde recientemente Catalina Gómez se encargó de evidenciar que mientras que buscaba modelar como es costumbre su ‘outfit’, quien terminó interrumpiendo la mencionada toma fue Iván, “Lo de hoy Iván Lalinde”. Minutos más tarde, el presentador no dudó en referirse al tema indicando: “Perdón, estaba necio, hoy”.

Iván Lalinde y Catalina Gómez. tomada de las redes sociales de Iván Lalinde

¿Iván Lalinde de ‘Día a día’ quería tener hijos?

En medio de una entrevista con Carolina Cruz para el ‘Diario de una mamá’, Iván Lalinde confesó que desde hace un tiempo pensó en adoptar, siguiendo adelante con cada uno de estos procesos, sin embargo, luego puse cada una de las situaciones sobre la mesa y por ende, la serie de complicaciones que un hijo conlleva: “No me pasó, era un plan de mi vida. Llené formularios de adopción, mis amigos habían adoptado a sus hijos y me conectaron con una fundación. Luego me puse a pensar que no podía ser egoísta: ‘Primero, quise tener y no fue, escogimos otro camino’ (…)

Luego dije: ‘¿Adoptar un hijo solo?’ Es que criar un hijo es una responsabilidad muy grande y esto no es de trabajo solo; y pues no encontré ‘partner’ (compañero) para eso”, agregó el presentador de ‘Día a día’