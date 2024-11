Con decenas de cámaras: Andrea Valdiri contó que creará su propio reality show

Andrea Valdiri reapareció en las redes sociales después de haber estado ausente durante varios días. Pero al parecer esto le sirvió para pensar un poco en sus proyectos, sorprendiendo a sus seguidores al anunciar que quiere crear un reality show, brindando algunos adelantos sobre esto y cómo se ha estado preparando.

PUBLICIDAD

La influencer pasó algunas semanas desconectada de Instagram después de que sufriera ciertas complicaciones con su perfil, algo que confirmó Aida Victoria Merlano en una de sus historias. Pero tiempo después, la bailarina contó que su suspensión digital acabó, dando detalles sobre lo que pasó con ella en estos días.

Puede leer:

En una serie de historias, Andrea Valdiri contó que después de esta suspensión ahora tiene ciertas restricciones: “palabras que no puedo decir, salir con contenidos, por ejemplo, los animalitos, el sapito”.

También se mostró molesta con el servicio de Meta, indicando que quiere moverse a nuevas plataformas digitales para compartir su contenido con sus fanáticos. Y tal parece que ha estado ocupada con esto porque en una reciente historia contó que muy pronto se mudará a una nueva.

“Ya encontré la plataforma donde voy a transmitir en vivo, en directo. Y hay muchos proyectos que yo nunca voy a hacer por aquí, pero por allá sí. Entonces estaba en eso, ya la tengo verificada y todo”, contó la joven en una historia de Instagram.

También señaló que en esta nueva plataforma podrá hacer sus sorteos y sus concursos sin peligro de que eliminen sus publicaciones, asegurando que es la única persona en Colombia que hará esto de manera “legal”.

PUBLICIDAD

Lea también: Felipe Saruma contó cómo vivió la tusa tras la ruptura con Andrea Valdiri, ¿ya no habla con su familia?

Andrea Valdiri anunció la creación de un reality show

En la misma historia, la empresaria dejó ver que además de este tipo de publicaciones también se quiere involucrar con un nuevo formato, indicando que quiere armar su propio reality show a través de esta nueva plataforma digital verificada.

“Para diciembre traigo muchas cosas espectaculares, y siempre he querido tener un reality (...) ¿Tú te imaginas donde yo coja esa cabaña, ponga 30 cámaras y yo diga: ‘vamos a hacer esto’, y al final del día te puedes llevar hasta 10 ‘palitos’ conmigo?”, adelantó Andrea Valdiri en una historia de Instagram.

También aclaró que si bien siente pasión por tener su propio reality show, no participaría en este tipo de formatos debido a que podría ser una participante polémica: “yo nunca he ido a un reality porque sinceramente yo me conozco, yo no tengo filtro, yo te voy prendiendo”.