Carolina Cuervo no soportó perder ante Martina en ‘MasterChef Celebrity’

Durante el capítulo 120 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ el top 6 finalmente recibió la anhelada filipina por lo que se tuvieron que quitar los acostumbrados delantales para dar paso a un nuevo ciclo en el que busca a los finalistas del reality de RCN.

Pero la noticia de las filipinas ocultas bajo la caja misteriosa no era la única noticia que recibieron la cantante Martina ‘La Peligrosa’, la medallista olímpica Caterine Ibargüen, el actor Juan Pablo Llano y las actrices Carolina Cuervo y Paola Rey.

A los participantes les tocó participar en una especie de hexagonal en el que competirían en duelos, por lo que tras seleccionar un número quedaron enfrentados Juan Pablo llano y Paola Rey, en el segundo Caterine Ibargüen y Vicky Berrío, mientras que Martina ‘La Peligrosa’ contra Carolina Cuervo.

Precisamente fueron estas últimas las primeras en pasar al atril a ser evaluadas por los chefs Nicolás de Zubiría y Adria Marina ante la ausencia de Jorge Rausch, y en el que se debatirían 3 puntos para el ganador, 1 punto si había empate y cero puntos para el perdedor.

Martina versus Carolina

La primera en pasar fue Carolina Cuervo, quien llegó con un plato llamado “hexagonal” compuesto de pollo en salsa teriyaki de remolacha, duraznos al horno con mantequilla, cuadritos de queso y polvo de cascara de durazno.

“A ver, Carolina te inspiraste en un platillo asiático ¿y probaste lo que estás presentando? ¿Crees de verdad que, no por el afán, pero sí estás sirviendo un platillo que tiene congruencia en sabores y demás? Oye, Carolina ¿y tú probaste, así como lo sugieres completo, mezclado? ¿Lo probaste así? El pollo está combinación de sabores con lo dulce y la intensidad de la salsa de soya como que te termina matando el resto del platillo. Para mí la proteína no funciona”, dijo Adria Marina y ante las críticas Carolina Cuervo no hizo más que extrañar a Jorge Rausch.

Seguidamente fue el turno de Nicolás de Zubiría en probar y le cuestionó sobre el arroz que estaba hecho en vinagre de arroz y café. “Esto es como un pocotón de músicos buenos que se caen mal entre todos y la música no suena, no tienen flow. En unidad el plato no me anda y me parece demasiado osado el uso del durazno. Fruta en un plato tiene que estar perfectamente ejecutado o es difícil”, indicó Nicolás de Zubiría.

Martina llegó con “Mac pollo a la costeñita” que era un puré rustico de berenjena con suero y cebolla ocañera, aunado a una croqueta de ñame con queso costeño y rellena de queso mozzarella junto a un pollo en salsa criolla con reducción en vino blanco y salsa con crema de leche.

“Te cuento que este plato está muy sabroso. Me encanta lo que hiciste con la croqueta un ingrediente muy abundante e nuestro país y lo volviste algo más de mundo, le diste otra estética otra forma que no estamos acostumbrados a comer”, dijo Nicolás de Zubiría. Mientras que Adria Marina no hizo más que halagar el plato, todo mientras Carolina Cuervo esperaba que las dos quedaran empatadas.

Carolina Cuervo criticó a los chefs Nicolás de Zubiría y Adria Marina

Pero más tarde llegó el resultado de los tres duelos en los que Juan Pablo Llano le ganó a Paola Rey, por su parte Vicky Berrío y Caterine Ibargüen quedaron empatadas mientras que Martina ‘La Peligrosa’ le ganó a Carolina Cuervo.

Carolina Cuervo en los testimonios individuales no dudó en opinar sobre el resultado que no le favoreció y la dejó con cero puntos en la tabla. “Vamos despacio, es que no han viajado, ellos todavía no han probado esos sabores tan espectaculares”.