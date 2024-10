Carlos Calero se tomó un receso de ‘Día a Día’ para dedicarse a su profesión soñada; ¿de qué se trata?

‘Día a Día’ es uno de los programas matutinos más vistos de Caracol Televisión, en el que varios presentadores se reúnen varios de los presentadores más recordados del país, comentan varios de los formatos del canal, además de entrevistar a diferentes personajes de interés. Uno de los presentadores más recordados en los últimos años es Carlos Calero, que se ha destacado por su carrera artística como cantante, además de ser presentador de ‘Yo Me Llamo’; Carlos mostró su talento junto a una producción teatral.

Calero ha demostrado su pasión por la música en varios de los formatos en los que ha estado presente, sin embargo, este año se ha dedicado de más a todos estos espacios e incluso se presentó en un teatro con su show ‘Un Bolero con Calero’, en el que interpreta los boleros más recordados de los tiempos. Ahora, Carlos se unió a un nuevo formato.

‘Hombres a la Plancha’ es un popular espectáculo musical en formato de concierto teatralizado, en el que un grupo de cantantes y actores interpreta canciones románticas y clásicas en español. El show está lleno de humor, energía, y mucho carisma, donde los intérpretes no solo cantan, sino que interactúan con el público. Carlos hizo parte de este show.

Este fue el grupo musical en el que estuvo Calero

Carlos perteneció un grupo llamado Código 3, que fue bastante reconocida e incluso tuvo su paso por el Show de las Estrellas y en sus redes sociales, no dudó en compartir el momento que vivió junto al mítico Jorge Barón, quien le dio a muchos su inicio en los escenarios con la música. Carlos compartió este video y recordó como fue su paso por el grupo que marcó su juventud: “a historia para los que me conocen saben que la música me acompaña desde niño y se hizo realidad grabar un CD con el Grupo Código 3 un proyecto de vallenato Pop del cual tuve el honor de hacer parte de la mano de Chelito de Castro cuando terminaba ya mi carrera de comunicación social”.