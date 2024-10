César Escola salió de Caracol para cumplir con aclamado proyecto; Carlos Calero también hará parte

César Escola es una de las figuras más reconocidas de Caracol Televisión, ya que lleva varios años siendo parte del canal nacional, brillando principalmente por su participación como jurado del programa de canto, ‘Yo me llamo’ en compañía de otras personalidades como Amparo Grisales y Pipe Bueno, sin dejar de lado, que su talento como cantante, compositor y director musical le ha permitido ser parte de otras producciones como ‘La Descarga’ y ‘Klass 95′. Sin embargo, recientemente se confirmó que Escola salió de Caracol para cumplir con aclamado proyecto.

El argentino, luego de dejar su país natal, sin duda, ha sabido seguir encaminando las facetas que mueven su corazón, donde la música termina siendo su principal protagonista y en medio de ello el cariño de por parte de los televidentes ha sido más que evidente. Sin embargo, más allá del importante rol de César Escola en Caracol, ahora no cabe de la dicha con nuevo proyecto.

¿Cuál es el nuevo proyecto de César Escola fuera de ‘Yo me llamo’ de Caracol?

Si bien, el jurado de ‘Yo me llamo’ no suele ser muy activo en sus redes sociales, lo cierto es que recientemente emocionó a sus seguidores, contando así con un nuevo proyecto musical, más conocido como ‘La noche de amor’, “un show de amigos, música, humor y mucho más”. Este mencionado evento se llevará a cabo en el Casino Hollywood de Bulevar Niza, contando así no solo con la presentación de César Escola, sino también de Carlos Calero, Nathalia Gutiérrez, Michelle Santos y Marcela Moreno.

Por supuesto, tanto Escola como Calero han estado más felices que nunca, pues su pasión está también en la música y llevándoles al público su talento de principio a fin.

César Escola Tomado de las redes de César Escola de Yo me llamo

¿Dónde vive César Escola de ‘Yo me llamo’?

César Escola vive en Colombia desde hace más de una década, luego de tomar la decisión de dejar su natal Argentina, pero a pesar de ello anda al pendiente de cada una de las situaciones que allí se viven y por ende, visitando este país cada vez que tiene la oportunidad. Incluso el maestro Escola cuenta con un apartamento allí, el cual suele rentar en diferentes temporadas del año, además hace pocos meses lo publicó por medio de sus redes sociales para así evidenciar su propiedad y darla a conocer a las personas interesadas.

Hasta el momento se desconoce quién sería la pareja de César Escola, ya que él suele ser muy privado cuando de su vida se trata.