“No era en esta vida”: Iván Lalinde confesó por qué nunca tuvo hijos y le toco “otro camino”

De la vida de Iván Lalinde se conoce muy poco, pues siempre ha tratado de ser muy privado con sus cosas. Sin embargo, hablando con una de sus grandes amigas, el presentador decidió abrir su corazón y hablar de su vida privada y su sueño frustrado de ser papá.

Los rumores aseguran que Ivan es homosexual, pero es información que él no ha confirmado, sobre todo cuando se refiere a su pareja como eso, pareja. Lleva 15 años al lado de la misma persona, pero confesó que antes de que llegara, la idea de ser padre le parecía uy factible, sobre todo por el hecho de que de verdad lo deseaba mucho.

¿Por qué Iván Lalinde no tiene hijos?

La entrevista la abrió Carolina Cruz, revelando que Iván era muy conocido por tener una conexión muy bonita con los niños, pues era llamado el tío consentidor y alcahueta.

En una oportunidad, confesó Iván cómo fue el proceso de querer ser padre, pero no pudo:

“No me pasó por la cabeza, era un plan de mi vida y hasta llené formularios para adopción. En esa época, Lucía, Cesar Escola, habían adoptado a sus hijos y yo les pregunté y me conectaron con una fundación y empecé a llenar todo. Pero me puse a pensar que yo no podía ser egoísta.”

“Primero, quise tener, pero no fue posible, no tocó, escogimos otro camino y segundo, dije, ‘voy a adoptar’, pero también dije ‘¿adoptar un niño solo?’, es que críar un hijo es una responsabilidad muy grande y esto no es de trabajo solo. Llegué a los 41 y dije ‘ya no fue, no me tocó’ y me pegó duro, a mí me dio duro la crisis de los 40 a los 43”

el presentador dejó claro que piensa que hubiera sido un gran papá, “cansón y ‘cantaletoso’, pero gran papá”