Dominica Duque reveló quién fue su chef favorito en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Tras su eliminación de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, la presentadora Dominica Duque abrió su corazón para hablar sobre su experiencia en el reality culinario. En una entrevista para el canal RCN, la novia del actor Alejandro Estrada compartió las emociones, aprendizajes y relaciones que marcaron su participación en el programa.

Dominica confesó que, durante el último reto de eliminación, quizá hubiera optado por preparar un platillo más sencillo y enfrentado la competencia con menos nervios, aunque reconoció que controlar sus emociones fue un desafío. “Tal vez habría hecho algo menos complicado, pero los nervios me jugaron una mala pasada, y eso es algo que simplemente no pude evitar”, comentó.

Uno de los momentos que más disfrutó en la cocina fue cuando preparó un helado que recibió elogios del jurado, un logro que le permitió avanzar en la competencia en ese momento. “Ese helado fue una de las cosas más lindas que hice, me dejó muy feliz recibir esos comentarios de los chefs”, recordó con una sonrisa.

Respecto a los aprendizajes que le dejó el programa, Dominica reflexionó sobre el valor de la autoconfianza. “Me llevo que hay que confiar muchísimo más en uno mismo, que todo lo de afuera es ruido. La fortaleza interna de cada uno se mide cuando te ponen en situaciones extremas y te toca enfrentarte a ti mismo”, expresó.

Cuando le preguntaron sobre las personas que se lleva en su corazón, no dudó en mencionar a Marcela Gallego, Nina Caicedo y, por supuesto, a su pareja, Alejandro Estrada. “Son mi Top 3. Cada uno me marcó de una forma muy especial”, dijo emocionada.

Fuera de la competencia, Dominica ha asumido un nuevo rol como la cocinera oficial en eventos familiares y con amigos. “Mi papá es un gran cocinero, así que esto ha fortalecido aún más nuestro vínculo. También mis amigas ya me reclamaron que aún no les he cocinado, pero pronto les prepararé algo especial”, comentó entre risas.

Finalmente, sobre los chefs del programa, destacó el cariño y admiración que siente por todos, aunque confesó tener un favorito. “Los adoro a todos, pero Adria Marina fue una belleza conmigo”, expresó la comunicadora.