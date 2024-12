Alejandro Estrada hizo un último acto de amor hacia Dominica Duque por su eliminación de ‘MasterChef’

‘MasterChef’ Celebrity 2024 ya tiene a sus semifinalistas: Juan Pablo Llano, Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Paola Rey y Vicky Berrio. Los seis famosos tendrán que enfrentarse a pesar de la gran amistad que han forjado en el reality para coronarse como el mejor cocinero del reality este año.

Con la reciente eliminación de Dominica Duque del reality de cocina, los famosos están cada vez más cerca de ganarse los $200 millones de pesos del premio.

Dominica Duque fue eliminada de ‘MasterChef’ y su novio Alejandro Estrada hizo un acto de amor

Si bien Dominica había sido una de las participantes más polémicas por los televidentes, su dedicación y practica en la cocina la llevaron a tener un progreso considerable, a tal punto, que estuvo muy cerca de llegar a la semifinal del reality, pero no lo consiguió por decisión unánime del jurado. Con tristeza, la periodista se despidió del set, sus compañeros, y del jurado, quienes llegaron a probar infinidad de veces sus platillos.

Luego de conocerse su eliminación, en redes sociales Dominica se tomó el tiempo para dedicar unas palabras por la experiencia adquirida durante estos meses que la pusieron a prueba “@masterchefcelebrityco fue mucho más que una competencia; fue un viaje hacia mi mejor versión. Llegar al Top 7 no solo representa un logro personal, sino una lección de vida: nunca es tarde para atreverte a lo desconocido, confiar en tu esencia y desafiar tus propios límites. Cada plato, cada momento de estrés, cada palabra de apoyo que recibí, fueron regalos que me ayudaron a crecer. Me voy feliz, sabiendo que este sueño lo alcancé con esfuerzo y autenticidad, superándome a mí misma y recordando que la verdadera competencia siempre fue conmigo. Gracias a todos los que me acompañaron en esta aventura que nunca olvidaré”, mencionó.

Pero su pareja, Alejandro Estrada quien también fue participante del reality en esta temporada, no se quedó callado y le hizo un último acto de amor ante su salida con amorosas palabras en la sección de comentarios de dicha publicación, mencionando: “Te admiro mucho mi amor, que personalidad, que Dama, que respeto!!”.

Con esta salida, Dominica se encuentra disfrutando del mejor momento de su carrera al lograr su papel como pesentadora de entretenimiento de RCN, un sueño por el que ha caminado bastante en los últimos años.