Vicky Berrío se desmayó en ‘MasterChef Celebrity’ tras eliminación de Dominica

El capítulo 119 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó no solo a la periodista Dominica Duque, sino que con ello el “desmayo” de la comediante Vicky Berrío al final de la edición y es que luego que la periodista recogió sus cuchillos y dejó su delantal sobre la estación y salió del estudio el top 6 se fue hasta el atril a celebrar con los chefs y la presentadora.

Es así como la cantante Martina ‘La Peligrosa’, la medallista olímpica Caterine Ibargüen, el actor Juan Pablo Llano y las actrices Carolina Cuervo y Paola Rey junto a la Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiría y Adria Marina se unieron en una rueda y empezaron a saltar.

Seguidamente quisieron salir corriendo siendo Juan Pablo Llano y Vicky Berrío los últimos, pero la comediante resbaló al frente antes de subir el escalón de las estaciones y cayó dándose un fuerte golpe en uno de sus brazos.

De inmediato Juan Pablo Llano la quiso asistir, mientras Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón corrían a ver qué le pasó, pero cuando el actor empezó a llamarla la comediante abrió los ojos en medio de una carcajada, pues se estaba haciendo la desmayada.

“Todos salimos corriendo y plo. ¡Estoy bien!”, dijo Vicky Berrío a lo que Claudia le dijo “no me asustes de manera”, por lo que la comediante agregó “no, pero yo me caí de verdad y me hice la desmaya porque yo no me iba a parar a hacer el ridículo ¡Por favor editen eso!”.

Sin embargo, en los testimonios individuales dejó claro que si se golpeó duro y precisó lo que hará de ahora en adelante para evitar algo similar, pero en competencia. “Voy a ir con mucho cuidado antes, para no tropezarme, no carme que no me pase lo de esta caída que le pase a uno en un plato creo que ya hay que ser muy cuidadosos”, dijo Vicky Berrío.