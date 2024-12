Catalina Gómez de ‘Día a día’ confesó el talento que le heredó su mamá a su hija a pesar de no conocerse

Catalina Gómez es una comunicadora social y periodista, quien cuenta con un amplio recorrido en algunos medios de comunicación como lo son TeleMedellín, CM& y Caracol Televisión, canal que se ha convertido en su casa durante más de una década en la que lleva siendo parte del mismo. La presentadora además construyó una familia con Juan Esteban Sampedro, quien desde hace un tiempo figura como vicepresidente de entretenimiento de Caracol, dándole la bienvenida a sus hijos, quienes son su sueño cumplido. Sin embargo, con uno de los dolores que vive en su corazón es con el fallecimiento de sus padres y ahora Catalina confesó el talento que le heredó su mamá a su hija a pesar de no conocerse.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Catalina Gómez de ‘Día a día’ mostró el talento que le heredó a sus hijos con Juan Esteban Sampedro

Durante los cinco días de la semana, Catalina se ha destacado en la televisión colombiana con el programa ‘Día a día’, lo que le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes y en medio de su rol sacar a flote varias situaciones de su vida, como lo es el amor que le tiene a sus padres, pero también el dolor que siente con su ausencia, ya que luego del fallecimiento de su mamá, al año su padre falleció.

Aunque la presentadora no suele dar entrevistas, esta vez estuvo presente en ‘La sala de Laura Acuña’, donde se refirió a varias situaciones que vivió desde su niñez y las personas que la han acompañado a lo largo de este camino. Sin duda, uno de los temas más dolorosos para ella tiene que ver con sus padres, donde ha dejado claro que el amor de su vida es su mamá, a quien le guarda una admiración más que inmenso y que falleció justo cuando ella cumplía el sueño de convertirse en mamá de Emilia, pero a pesar de la tristeza la sorpresa fue mayor con la inesperada habilidad que su hija de 15 años heredó de su abuela aunque no la conoció.

“Ella me estaba haciendo un tendido de cama, mi mamá hacía crochet con un hilo muy delgadito y entonces ella hacía cuadritos y los iba pegando para hacer cuadritos. Entonces un día me dijo ay, no mi amor, yo no me puedo morir hasta que no te termine este tendido porque te lo tengo que dejar hecho. Que me ha dicho, cada vez que podía iba y le desbarataba (…) Porque yo decía mientras que mi mamá no termine este tendido no se va a morir porque ella me dijo que no podía morir hasta que lo terminara. Terminó el tendido igual después se murió y un día Emilia me dijo ‘mamá me puedes enseñar a hacer crochet’ y yo no gordita, yo no tengo ni idea.

Ella sola, no sé por qué le dio que quería aprender a hacer crochet, empezó a ver videos en YouTube y hoy en día gran parte de su vida desde hace tres años la dedica a hacer crochet. Me parece ver a mi mamá porque ella ya cose sin ver, entonces es viendo televisión y cosiendo, y me parece que veo a mi mamá todo el tiempo, entonces son muchas cosas que me la tienen presente en la vida”.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de la mamá de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

La mamá de Catalina Gómez, de ‘Día a día’, Ángela Restrepo, falleció hace más de 14 años a causa de un tumor en su cerebro que en cuestión de meses le terminó cobrando la vida. De acuerdo con pasadas declaraciones de la presentadora, su mamá sufrió una caída, posteriormente llegó al hospital y desde allí se comenzó a apagar su vida.