RCN exaltó la vida y obra de Sandra Reyes con homenaje al estilo ‘Rigo’

Este domingo primero de diciembre será recordado como uno de los días más tristes de la televisión colombiana debido al fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, talentosa bogotana que partió de este mundo terrenal a los 49 años y que dejó un extenso legado para las tablas y la pantalla chica. Ante su fallecimiento, uno de los últimos medios en el que trabajó, RCN, decidió hacerle un emotivo homenaje.

PUBLICIDAD

Son muchas las figuras del espectáculo que aún no creen que Reyes falleciese, dentro de ellas su compañera de set en ‘Pedro el escamoso’, Alina Lozano, quien fue una de las más afectadas por la noticia, expresándole un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram:

“Mi ‘Sandrita’ me cogiste mal parqueada con esta noticia porque estoy realmente mal parqueada y pare mi carro. Te estás disfrutando este viaje, yo sé, como te disfrutaste la vida. Nos vimos hace siete meses y hoy resultó ser tu despedida; nos encontramos inesperadamente y disfrutamos esa tarde. Hoy les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo. La muerte está al ‘ladito’, ‘Sandrita’, te quiero”, expresó la mujer que interpretó a ‘Doña Nidia’ en la novela del ‘Mompirri’.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳📱>>> La razón por la que Sandra Reyes mantuvo su enfermedad privada: así será su despedida

Fallece Sandra Reyes (Google)

La emotiva despedida de RCN a Sandra Reyes

A estos gestos de cariño con los que se exaltó la vida y obra de Sandra, se sumó el canal RCN, quienes optaron por hacer uso de su cuenta de Instagram, para postear un carrete fotográfico en el que se ve a Sandra hacer lo que más le gustaba, actuar; fotografías en las que se le ve su destacada aparición en ‘Rigo’, formato en el que interpretó a Aracely Urán.

“Sandra Reyes, gracias por regalarnos tu sabiduría, tu amor incondicional y ese talento que iluminó muchas vidas. Cada enseñanza, cada gesto, cada momento compartido quedará grabado en nuestro corazón. Te recordaremos siempre con mucha gratitud y cariño”, expresó el medio en la descripción del clip.

“Qué buen recuerdo nos dejó con esa actuación como la mamá de Rigo”, “Qué tristeza para todos los que pudimos disfrutarla como la mejor”, “Que triste, descansa en paz”, “Se fue muy pronto”, “Me cuesta creerlo”, “Admiración por esta mujer, como sacó adelante el personaje de la mamá de ‘Rigo’ a pesar de lo que estaba pasando”, “La llevaremos por siempre en nuestros corazones”, y ”Ya está en un lugar en el que los dolores y los padecimientos dejan de existir“, fueron algunas de las emotivas palabras de los televidentes de ‘Nuestra Tele’.