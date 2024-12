Guajira del ‘Desafío XX’ habló de la cirugía a la que debe someterse tras complicación de salud

El ‘Desafío XX’ llegó a las pantallas de Caracol Televisión en su celebración de 20 años al aire, donde 21 desafiantes tuvieron que someterse a complejas pruebas con el fin de avanzar dentro de la competencia. Sin embargo, solo Kevyn Rúa y Darlyn llegaron a la final programa, donde el desafiante fue quien se llevó el triunfo y los 1.200 millones de pesos. Pero, quienes tampoco pasaron de largo fueron Sensei y Guajira, quienes regresaron para ser el apoyo principal de ambas figuras, pero ahora, tras semanas de la gran final, Guajira habló de la cirugía a la que debe someterse tras complicación de salud.

Si bien, durante las dos más recientes temporadas del ‘Desafío’, Guajira ha sido quien ha brillado en varias de las competencias y por ende, demostrando sus habilidades físicas, luego de su regreso a la realidad ha buscado estar más activa que nunca por medio de sus redes sociales y fue allí, precisamente donde se encargó de hablar de la situación que enfrenta y que trajo consigo una pausa en una de las actividades que más se disfruta como lo es el ejercicio, lo que también terminó preocupando a sus seguidores.

Pues, no es la primera vez en que la exparticipante del ‘Desafío XX’ enfrenta percances de salud, ya que hace pocos días confesó la parálisis facial que aunque generó risas, también tuvo que tomar algunas terapias, sin dar a conocer el verdadero motivo detrás. Sin embargo, ahora la situación no tiene que ver con su rostro, sino con una parte de su cuerpo.

“Gracias por sus mensajes y sus preocupaciones por todo (…) Tengo la cabeza, no sé en donde, he tenido muchas cosas, mucho trabajo, ya llegué de Cali, estoy en Medellín, otro asunto y es la hernia que tengo aquí, razón por la cual no estoy entrenando. Me está molestando, me tienen que operar, estuve en exámenes médicos, también la mañana va a ser un poco complicada, la cosa, pero bueno, lo más probable es que me opere pronto, no me han definido fecha, pero es un tema necesario”, agregó Guajira del ‘Desafío XX’.

¿Quién es el novio de Guajira del ‘Desafío XX’?

Hasta el momento se desconoce quién es el novio de Guajira del ‘Desafío XX’, ya que son varios rumores los que apuntan a que tendría un noviazgo con Kevyn Rúa, donde su cercanía inició en el ‘reality’ de Caracol, sin embargo, hasta el momento se desconoce si realmente es una relación o una amistad.