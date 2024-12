Kevyn y Guajira del Desafío XX se gastaron su buena plata en costoso lujo

El Desafío de Caracol le dio fin a su temporada número veinte el pasado 27 de septiembre, dejando como feliz ganador de los $1.200 millones de pesos al puertoboyacense Kevyn Rua, superhumano que no hubiese logrado esta meta sin la ayuda de su fiel compañera Kelly Ríos, ‘Guajira’; mujer con la que recientemente se dio un lujo que pocos se pueden dar en Colombia.

PUBLICIDAD

Desde que salieron victoriosos del Desafío XX, a ‘Kev y Guaji’, los han visto más que cercanos disfrutando de los millones que merecidamente se ganaron por encima de Darlyn y Sensei; aprovechando de paso para visitar distintos lugares del territorio nacional como Armenia, Barranquilla y Medellín, ciudad en la que Rua decidió echar raíces y de la que dio una perspectiva bastante emotiva recientemente:

Que no se lo cuenten en la calle 🤳📲>>> Guajira del ‘Desafío XX’ le dedicó canción a Kevyn y dice que muere por él

Kevyn y Guajira del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

“Quiero comentarles que antes de mi participación en El Desafío yo ya había pensado en cambiar de ciudad en donde estaba viviendo. Queria cerrar ciclos y darle un giro a mi vida al salir del confort en el que estaba. Se me dio la oportunidad de venir a Medellín y conocer esta ciudad y hasta el momento me parece hermosa, me ha gustado; incluso he pensado en traer a mi hijo cuando se pueda”, expresó Rua en su cuenta de Instagram, donde acumula 420.000 seguidores.

Este tiempo juntos ha generado varias teorías que indican que entre ellos dos hay algo más que una amistad, algo que no ha confirmado ninguna de las partes. De algo de lo que sí se puede hablar es del apoyo mutuo que se dan en distintas circunstancias, dentro de ellas la administración del dinero y los lujos que saben se pueden dar con el capital que acumulan. Muestra de esto fue la compra que realizaron en una de las tiendas de joyería más importante del mundo, Swarovsky, gasto que pocos colombianos pueden hacer.