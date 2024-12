Ana María Estupiñán relató que actriz de ‘Rigo’ la confrontaba por no hacer desnudos en series

La actriz colombiana Ana María Estupiñán, conocida por su talento y compromiso en la televisión, se abrió sobre su experiencia en el matrimonio y cómo su fe guía tanto su vida personal como profesional. En una reciente conversación compartida en redes sociales, la actriz reflexionó sobre los desafíos y cuestionamientos que ha enfrentado al mantenerse fiel a sus principios.

Durante las grabaciones de la bioserie ‘Rigo’, Ana María recordó cómo una colega actriz la confrontó sobre su decisión de no realizar escenas de desnudos, ropa interior o transparencias, algo que estipula claramente en sus contratos. La misma actriz también le cuestionó su decisión de llegar virgen al matrimonio, con su ahora esposo, Mattias Bylin.

“Le expliqué que, como actriz, ya mi vida es muy visible. Salgo a la calle y no tengo privacidad, pero mi cuerpo y mi intimidad le pertenecen solo a mi esposo y a mí. Esa es una parte de mi vida que no estoy dispuesta a negociar, y no tiene que ver solo con mi fe cristiana; es un tema de privacidad y de mantener algo que sea solo mío”, expresó Ana María.

La actriz también compartió cómo su firmeza en estos valores ha tenido impacto en quienes la rodean. “Al principio, mi colega no lo entendía, pero meses después, me dijo: ‘Tenemos mucho que aprender de ti’. Eso me dio tranquilidad, porque siento que mi ejemplo está sembrando algo en otros corazones”, comentó.

Ana María admitió que mantenerse fiel a su fe y convicciones le ha cerrado puertas en proyectos que podrían haberle traído mayores ingresos y premios. Sin embargo, no está dispuesta a comprometer sus valores. “Mi fe es algo que no voy a negociar. He rechazado oportunidades muy grandes porque no estoy dispuesta a traicionar mis principios, y eso es algo que nadie me puede quitar”.

La actriz concluyó afirmando que su matrimonio, basado en estos mismos valores, ha sido una experiencia enriquecedora. Su postura firme y transparente la convierte en una figura admirada por su autenticidad y compromiso con sus creencias, algo que, según ella, también busca reflejar en su trabajo artístico.