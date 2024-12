Sandra Reyes se retiró de la actuación varios años: ¿a qué se dedicó en ese tiempo?

Una triste noticia enluta a Colombia este domingo 01 de diciembre, con el fallecimiento de la reconocida actriz Sandra Reyes, al parecer, a causa de una lucha contra el cáncer de seno. La talentosa actriz se caracterizó por su amor a la pantallas y obras de teatro que interpretó desde 1994, cuando apareció por primera vez con Clase Aparte.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: La conmovedora coincidencia del fallecimiento de Sandra Reyes y su papel en ‘Pedro el Escamoso’

El mundo actoral y de la televisión colombiana despiden a una profesional que se ganó el cariño de los televidentes por los papeles que interpretó como el de ‘la doctora Paula’ en Pedro el Escamoso y ‘Aracely’ en Rigo. Pero en su carrera también brilló en producciones como ‘Me Llaman Lolita’, ‘Tres Milagros’, ‘El Cartel de los Sapos’, y ‘Verdad Oculta’, algunas del canal RCN.

Sandra Reyes se retiró de las pantallas

Aunque su amor por las pantallas y el mundo actoral era innegable, Reyes decidió tomar un descanso, buscando un nuevo rumbo en su carrera y su vida personal.

En el año 2018, habló sobre su retiro de la televisión e indicó que buscaba generar conciencia sobre la necesidad de un cambio en su vida. Se mudó al campo en Ubaté, Cundinamarca, y se dedicó a prácticas espirituales y de autoconocimiento.

En el año 2023, la actriz hizo una revelación que dejó a más de uno boquiabiertos. Mientras estaba en el programa ‘Buen Día, Colombia’, Reyes contó que hace algún tiempo había tenido contacto con un extraterrestre y dijo que iba a pasar poco tiempo hasta que ellos aparecieran.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, contó.

PUBLICIDAD

De igual manera indicó que la habían sorprendido porque son transparentes y “algunos no eran tan chéveres, pero siempre han estado acá”.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, finalizó diciendo.