Guajira del ‘Desafío XX’ le dedicó canción a Kevyn y dice que muere por él

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Cada uno de los exparticipantes ha estado más que activo en las redes sociales creando contenido e interactuando con sus seguidores del reality de Caracol y ese el caso de Kelly Ríos, más conocida como Guajira, quien publicó un video peculiar en su TikTok.

“La canción que le voy a dedicar a Kevyn 😂”, es la frase que Guajira dejó colgada en la parte superior del video mientras simula que se maquilla y que habla por teléfono. Sin embargo, es la letra de la canción lo que llamó la atención de los seguidores.

Se trata del tema del género urban sierreño ranchera ‘Que Onda’ de Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida, precisamente en la estrofa en la que dice “Chula, préndeme el porro, maquíllate otra vez, no vayan a saber lo que te hace este cholo, contéstale a ese wey, dile que todo bien. Mami, borra las fotos que tomamos ayer sin ropa en el motel con las luces en rojo, Barbie modelo porno”.

Tal y como era de esperarse la publicación de Guajira no tardó en llenarse de reacciones por parte los usuarios que siguen de cerca cualquier actualización de los campeones del ‘Desafío XX’ en las redes sociales.

“como así si son o no son 🥹 🥹 🥹”, “me descuido un momento y cómo así que ahora Guaji le dedica videos a Kevin 🥹 💘”, “las fotos No las borren 😳 😳 😳 😳 😳” y “a ti te gusta Kevin no lo niegues”, son solo algunas de las reacciones que destacan y precisamente ha sido el último comentario uno de los que respondió diciendo “Me estoy muriendo por él, ¿no se nota? 😂”.