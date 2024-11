“A mi padre no lo conocí”: Miguel Varoni contó cómo fue la crianza que le dio su madre

El reconocido actor y productor de televisión Miguel Varoni compartió detalles íntimos de su vida personal en una entrevista donde habló sobre su infancia, su relación con su madre y el impacto de su esposa, Catherine Siachoque, en su trayectoria profesional.

Varoni reveló en una conversación con ‘People en español’ que nunca conoció a su padre, quien falleció en un accidente cuando él tenía apenas cuatro meses de nacido. Criado únicamente por su madre, la legendaria actriz colombiana Teresa Gutiérrez, el actor aseguró que su crianza fue determinante en su formación como persona.

Sobre su madre, quien falleció en 2010, Varoni explicó que no era una educadora afectuosa o cariñosa, pero sí fue clave en enseñarle valores que definieron su carácter. “Ella lo que sí fue, fue una mujer que eventualmente con los años aprendí que su educación fue muy importante a nivel de enseñarme a ser fuerte, enfrentar los problemas, hacerme independiente y responsable con mis cosas”, expresó.

El productor de Telemundo recordó que hubo momentos difíciles en los que su madre decidió dejarlo enfrentar los retos solo, algo que inicialmente no comprendió. Sin embargo, con el tiempo aprendió a valorar esa enseñanza. “Al principio no entendía muy bien por qué, y obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, lo entendí y se lo agradecí muchísimo porque me enseñó carácter, me enseñó a enfrentar cosas”, añadió.

Varoni también dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Catherine Siachoque, quien ha sido un pilar fundamental en su vida, especialmente durante los años en los que alcanzó la fama con su icónica interpretación en la telenovela Pedro el escamoso. “Tenerla a ella fue muy importante porque si a uno se le van las luces, y más en esa época y a esa edad, hubiera terminado siendo un desastre. Yo soy lo que soy por ella”, confesó.

Estas reflexiones de Miguel Varoni no solo mostraron el impacto de las personas que lo han rodeado, sino también su evolución personal y profesional.