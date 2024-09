Miguel Varoni reveló cómo ha mantenido la magia del amor por Catherine Siachoque

Miguel Varoni es un actor colombo-argentino que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión latina. Su papel más icónico, el de Pedro Coral en ‘Pedro el Escamoso’, lo catapultó a la fama en toda América Latina, convirtiéndolo en uno de los artistas más queridos del mundo hispanohablante. Además, ha participado en exitosas producciones como ‘La Casa de al Lado’ y ‘El Señor de los Cielos’, tanto como actor como director, consolidando su versatilidad en la industria.

Con una carrera que abarca casi tres décadas, Varoni ha destacado no solo por su talento frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, dirigiendo varias producciones para Telemundo. Su influencia y capacidad creativa lo han posicionado como uno de los referentes más sólidos en la televisión latinoamericana, donde ha sabido reinventarse y mantenerse vigente con los años.

En cuanto a su vida personal, Varoni ha mantenido un sólido matrimonio con la actriz colombiana Catherine Siachoque, con quien lleva más de 25 años de relación. Ambos son considerados una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, y su unión ha sido admirada por sus seguidores, quienes los ven como un ejemplo de amor duradero en una industria donde los vínculos a menudo son fugaces.

En una reciente entrevista para People en español, Miguel Varoni reveló el secreto detrás de la estabilidad de su matrimonio. Atribuyó su éxito marital a la relación especial que tiene con Catherine y a la simplicidad de las cosas que comparten juntos. “No es tanto de yéndose a Groenlandia o escalando el monte no-sé-que vaina. No, irse de vacaciones, abrazarse, cenar rico, reírse, ver una película. Así es como recargo energía, sin tanto plan, estando juntos nada más”, comentó.

Varoni también expresó su profunda admiración por su esposa: “Tengo la suerte de estar casado con ella, con Cathy, no sé por qué. Yo tuve que hacer algo muy bueno para que ella me hubiera elegido. Ella es todo para mí... ¿Cómo hacemos para que el matrimonio funcione? Es ella... la admiro profundamente como actriz, en fin, no hay límite, no hay fin ahí”.