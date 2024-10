Miguel Varoni cambió la bebida de sus desayunos por una más “saludable”

El actor Miguel Varoni ha tenido una carrera artística notable, destacándose por su versatilidad y carisma en la televisión. Conocido por su papel icónico en la telenovela “Pedro el Escamoso”, Varoni logró convertirse en una de las figuras más queridas de la pantalla chica. Además de su éxito actoral, ha incursionado en la dirección y producción, trabajando en proyectos para la cadena Telemundo, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los grandes talentos de la industria audiovisual.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Miguel Varoni reveló cómo ha mantenido la magia del amor por Catherine Siachoque

A lo largo de su carrera, Varoni ha demostrado una habilidad innata para la comedia, lo que lo ha llevado a participar en una gran cantidad de proyectos en el género. Su humor, espontaneidad y estilo único le han ganado una sólida base de fanáticos tanto en Colombia como en el extranjero, permitiéndole mantener su relevancia en la industria del entretenimiento durante décadas.

Recientemente, el actor se encuentra disfrutando de unas vacaciones por España junto a su esposa, la también actriz Catherine Siachoque. En uno de los videos que compartió en sus redes sociales, Varoni aprovechó para hacer gala de su buen sentido del humor, generando risas entre sus seguidores. Con su toque característico, el actor protagonizó un momento divertido que rápidamente se hizo viral.

En el video, Miguel Varoni aparece siendo grabado mientras alguien le pregunta qué hora es, a lo que él responde con humor que aún es de mañana. La misma persona le ofrece un tinto, y el actor, sin dudarlo, acepta emocionado, pensando en un café para comenzar el día.

Sin embargo, para su sorpresa, lo que recibe no es un café, sino una copa de vinotinto. Varoni no tardó en bromear con la situación, asegurando con tono de comedia: “Porque el vinotinto es espectacular para desayunar, no genera ningún tipo de problema, todo es natural y todo se vuelve delicioso”, simulando estar bajo los efectos del alcohol.

Tras dar un sorbo a la copa, continuó diciendo: “Desayuna un vinotinto y tu vida será más agradable, nunca tendrás problemas. ¡Feliz desayuno para todos!”, comentó haciendo gestos de borracho, lo que provocó las carcajadas de quienes lo acompañaban, incluyendo a su esposa Catherine.