Erika Zapata de Noticias Caracol mostró cómo internacionalizó su carrera, “qué bendición”

Erika Zapata es una comunicadora social y periodista, quien cuenta con una experiencia de más de tres años en Noticias Caracol, informando desde su natal Medellín sobre los principales hechos que suceden durante las primeras horas del día, pero también a partir del ‘Ojo de la noche’. Sin dejar de lado, que la paisa también ha mostrado su talento en el programa ‘La finca de hoy’, sacando a flote otra de sus facetas. Pero, Erika no solo ha alcanzado el éxito en Colombia, pues la periodista mostró cómo internacionalizó su carrera, luego de triunfar en Colombia.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Erika Zapata causó risas en colega de Noticias Caracol tras mencionar famoso dicho en vivo; periodista no aguantó

Zapata, en medio de sus cuatro años siendo parte de Noticias Caracol, no solo logró cumplir uno de sus más grandes sueños, sino también conectó con el público, pues se ha convertido en una de las periodistas más queridas dentro del informativo, situación que no termina siendo para nada sencilla de alcanzar, dejando claro el esfuerzo y la dedicación que existe detrás de este rol.

Además de sus reportajes, también se ha convertido en una figura del entretenimiento en Colombia, destacándose por su historia de vida, pero también las diversas situaciones que vive a diario, las cuales terminan dando de que hablar y aunque Erika ya estaba bastante acostumbrada a aparecer en los diferentes medios de comunicación en Colombia ahora la sorpresa tiene que ver con que su estilo único a la hora de presentar la llevó a otros países del mundo, como es el caso de Perú.

La encargada de revelar este hecho fue precisamente la misma periodista de Noticias Caracol en sus redes sociales, donde aseguró: “Uy me acabo de dar cuenta que en Perú me han hecho noticias. Me siento internacionalizada. Qué bendición”, sus respectivas declaraciones estuvieron acompañadas de una captura de pantalla de una nota que se titula: “La singular forma de presentar las noticias de una reportera desata carcajadas en redes”. Asimismo, el respectivo medio de comunicación reiteró que Erika Zapata se hizo tendencia por utilizar expresiones propias de su región natal a lo largo de sus diferentes informes.

A pesar de que en cierto momento de su vida su estilo le terminó jugando en contra, según algunos de sus jefes, actualmente termina siendo su mayor cualidad, además de su talento a nivel periodístico.