Erika Zapata confesó cómo le periodismo salvó su vida al llegar a Caracol “Sufría de tristezas repentinas”

Erika Zapata ha sido una de las periodistas de Caracol que se ha ganado el cariño de los colombianos a través de la pantalla. Su jocosidad e informalidad ha generado esa complicidad que ha ganado adeptos en la audiencia, y dentro de sus mismos compañeros de canal. A pesar de su carisma, también ha sido criticada, ya que a muchos no les gusta su estilo a la hora de ejercer su ejercicio periodístico.

Erika ha omitido estos malos comentarios y sigue haciendo su labor periodística con entrega. Pese a ser una de las figuras públicas más queridas del canal, no todo ha sido color de rosa para la comunicadora.

Erika Zapata confesó cómo le periodismo salvó su vida al llegar a Caracol

Mediante una publicación en su perfil personal de ‘X’, donde cuenta con cerca de 129.000 seguidores, decidió abrir su corazón y contar los duros momentos que pasó antes de llegar a Caracol, y lo importante que ha sido para ella ejercer su carrera en el canal “Mi trabajo es el lugar más lindo que pude encontrar en el mundo. No solo por lo feliz que me hace informar hechos noticiosos, sino porque me devolvió las ganas de lograrlo todo, de sentirme querida y útil. Antes, mi vida era de total soledad, ahora tengo mucha gente que me enseña todos los días y que me recuerdan mi valor”.

Además, mencionó los episodios de profunda tristeza que ahora solo quedan en el recuerdo: “Antes sufría de tristezas repentinas y ya esos pensamientos no volvieron a mi cabeza. Se siente bueno ser feliz”. Por su parte, los seguidores e la periodista le dieron más ánimo para seguir siendo ella frente a la pantalla “Es verdad! Un ser humano sin trabajo, se siente muy mal. A decir verdad increíble. Felicidades por su trabajo”.