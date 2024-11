Mónica Jaramillo confesó el mayor miedo que tuvo su hijo ante su llegada a Noticias RCN, “le quedó en la cabeza”

Noticias RCN es uno de los informativos más conocidos en Colombia y perteneciente al Canal RCN, pues a diario durante sus más de tres emisiones se encarga de informar a los televidentes sobre los principales hechos que suceden en el país y varias ciudades del mundo. Además, hace pocos días, el noticiero le dio la bienvenida a nuevas caras durante su emisión de las 7 pm, entre ellas Mónica Jaramillo, quien confesó el mayor miedo que tuvo su hijo ante su llegada a Noticias RCN.

Desde hace varios años Mónica ha sabido destacarse en la televisión colombiana, pues durante un buen tiempo hizo parte de Noticias Caracol, estando presente durante la primera emisión del informativo, estando acompañada en diferentes ocasiones por Juan Diego Alvira. Sin embargo, la sorpresa vino después para los televidentes luego de que la periodista confirmara su salida con el fin de pasar mayor tiempo junto a su hijo, quien para aquel momento contaba con pocos años de vida.

Tiempo más tarde, la expresentadora de Caracol llegó a formar parte del equipo de Revista Semana, medio de comunicación del que hizo parte un buen tiempo e incluso se convirtió en una de las figuras más destacadas. Sin embargo, el deporte tampoco ha estado ajeno de Jaramillo, pues además de que el ciclismo llegó a formar parte de sus rutinas, llegó a Noticias RCN para evidenciar y mostrar sus conocimientos en este destacado deporte.

Aunque se pensó que el rol de Mónica Jaramillo se daría durante unos meses y luego retomaría otras labores fuera de Noticias RCN, lo cierto es que se terminó convirtiéndose en su nuevo talento, ya que fue elegida para ser la presentadora principal junto a Juan Manuel Acevedo, pero en medio de la emoción de la periodista también se presentó el miedo por parte de su pequeño, Joaquín y el cual terminó dando a conocer en medio de una entrevista para ‘Buen día Colombia’.

“Mamá, entonces en las noches quien va a estar y yo mi amor, yo alcanzo a llegar. Afortunadamente, no madruga mucho y yo tú me esperas despierto. Yo salgo de acá y cojo el carro, entonces alcanzo a llegar antecitos de las 9 pm, estar con él y bueno compensarle un poquito. Y lo que le dije fue vamos a cambiar las dinámicas, voy a estar todas las mañanas, te voy a dejar en el bus, voy a desayunar contigo, te voy a acompañar y en las noches voy a llegar a dormirte (…)

A él le había quedado en la cabeza, no sé de donde lo sacó, seguramente de cuando salí del noticiero que dije que quería mucho más tiempo en familia, entonces alguna vez le escuché decir que cuando le preguntaron que por qué la mamá ya no presentaba noticias era porque casi no me veía. Entonces cuando yo le conté me dijo mamá no me vas a ver y yo no mi amor, la dinámica va a cambiar, yo voy a estar mucho más tiempo, solo voy a ir al noticiero para presentar durante el día, voy a poder estar pendiente de ti y ya dijo ah bueno y se tranquilizó un poco, pero sí tiene ese miedo de no tener tiempo conmigo, pero ya está todo muy organizado”, apuntó Mónica Jaramillo de Noticias RCN.