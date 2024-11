Noticias Caracol es uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia, ya que busca mantener informados a los televidentes 24/7 sobre los principales hechos que suceden en el país, siendo los principales encargados de visibilizar estos hechos, su amplio grupo de periodista y ahora se conoció que ella es la expresentadora de Noticias Caracol que ahora brilla en Noticias RCN.

¿Quién es la experiodista de Noticias Caracol que hace parte de Noticias RCN?

La experiodista de Noticias Caracol, que ahora es una de las fichas importantes de Noticias RCN, es Mónica Jaramillo, quien durante varios años fue una de las caras principales del informativo de Caracol Televisión en compañía de Juan Diego Alvira, estando presentes durante la emisión del medio día y también a lo largo de la primera, demostrando así su talento ante la pantalla y por ende, el reconocimiento y cariño de la gente.

¿Por qué Mónica Jaramillo renunció a Noticias Caracol?

Luego de varios años siendo parte de Noticias Caracol, Mónica Jaramillo decidió renunciar, ya que deseaba pasar tiempo de calidad con su hijo, quien es su más grande inspiración y para aquel momento contaba con una corta edad. Pero durante su paso por el informativo logró cosechar grandes amistades y un sinfín de aprendizajes, los cuales le permitieron seguir presente en la memoria de los colombianos.

¿Cómo fue el recibimiento de Mónica Jaramillo en Noticias RCN?

En medio del gran anuncio oficial, las emociones estuvieron a flor de piel entre el grupo de periodistas y presentadores, pues ahora Mónica Jaramillo estará presente junto a Juan Manuel Acevedo durante las emisiones de las 7 pm, donde un gran mensaje terminó siendo el protagonista:

“Hace más de cuatro años decidí separarme de las noticias porque quería concentrarme en nuevos retos y nuevas pasiones que entendía incompatibles con mi oficio de entonces Respondía con un NO ROTUNDO, a quien me preguntaba si volvería a la presentación de un informativo (…) @canalrcn me abrió esa puerta. Primero con el ciclismo, se atrevieron a apostar por mí en un rol en el que jamás pensé estar, pero que ha significado todo y en el que voy a seguir. Y ahora, creyendo en mí para ser parte de una apuesta ambiciosa, cercana y profesional en el noticiero de las 7 de la noche”.

¿Quiénes son los nuevos presentadores de Noticias RCN?

Además de Mónica Jaramillo, los nuevos presentadores de Noticias RCN, son, precisamente, Dominica Duque, participante de ‘MasterChef Celebrity’ y del mismo programa, Caterine Ibarguen, sin dejar de lado a Sebastián González, de ‘La casa de los famosos’.