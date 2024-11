Yina Calderón mostró su estrategia para evitar que inhabiliten sus cuentas en las redes sociales

Yina Calderón le dejó saber a sus seguidores que Meta volvió a arremeter en su contra al inhabilitarle otra cuenta más en Instagram. Sin embargo, a diferencia de la oportunidad anterior, la DJ decidió hacer las cosas de manera diferente al abrir una nueva cuenta pero con una estrategia que, según ella, impediría que esto le sucediera nuevamente en un futuro cercano.

La empresaria de fajas suele utilizar las plataformas digitales no solo para compartir detalles de su día a día y de sus diferentes emprendimientos, sino también para expresarse de manera abierta sobre diferentes figuras del mundo del entretenimiento colombiano.

Y es que la joven no se mide a la hora de hablar sobre situaciones polémicas que involucran a personajes como ‘Westcol’, Aida Victoria Merlano, ‘La Jesuu’, Andrea Valdiri, Jessi Uribe, Paola Jara, Manuela Gómez y Yeferson Cossio, por mencionar algunos.

Pero debido a que en los últimos meses había presentado problemas en sus perfiles de Instagram porque su manera de expresarse infringía las normas de Instagram, terminó mudándose a Kick para hablar de manera más libre y sin censura.

Sin embargo, Yina Calderón sigue manteniéndose activa en Instagram, protagonizando sesiones de preguntas y respuestas en donde comparte muchas opiniones sobre diferentes escándalos nacionales, tal y como hacía en el pasado.

Esto le terminó pasando factura, ya que anunció que le volvieron a inhabilitar su más reciente cuenta en Instagram, razón por la cual decidió salir con una estrategia para poder “burlar” un poco a las autoridades de Meta.

Yina Calderón tiene una estrategia para evitar tener más problemas con Meta

En una historia de Instagram, al DJ le dejó saber a sus seguidores que nuevamente estaba presentando problemas con sus historias y con su cuenta en general, indicando que abriría un nuevo perfil, pero con un detalle diferente.

“Mi nombre está muy ‘bananeado’ por las redes sociales, en especial en esta. Entonces ahora ya no me llamo Yina Calderón, ahora me voy a llamar ‘Zayayina’. Entonces me abrí un Instagram con @zayayinaoficial. Ya no soy Yina Calderón”, dijo la empresaria entre risas.