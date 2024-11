Martina ‘La peligrosa’ de MasterChef Celebrity se defendió de los malos comentarios por Dominica Duque

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que ha alcanzado un amplio reconocimiento debido a la serie de temporadas que lleva al aire en el Canal RCN, encargándose de reunir a 21 famosos, quienes llegan a mostrar sus habilidades gastronómicas y por ende, convertirse en el mejor cocinero de esta versión por parte del equipo de jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Sin embargo, en esta 2024 los participantes han dado de que hablar, pues Martina ‘La peligrosa’ salió a defenderse tras malos comentarios a Dominica Duque.

Martina, desde el inicio de la competencia, logró convertirse en una de las participantes favoritas por parte del público, gracias a su carisma, ternura y hasta sencillez. Si bien, ha logrado avanzar bastante bien dentro de la competencia, lo cierto es que en pocas semanas se conocerá el nuevo ‘MasterChef Celebrity’ 2024, pero antes de que esto pudiera ocurrir, durante la elección del Top 7 la serie de críticas han estado más latentes que nunca, sobre todo para Carolina Cuervo y ahora, Martina ‘La peligrosa’ no dudó en referirse a este tema.

La conocida cantante inició sus declaraciones asegurando que desde hace mucho tiempo sus redes sociales son un lugar tranquilo, en el que aspectos como el odio y el veneno no tienen espacio: “Tu necesidad de descargarte conmigo, manéjala en terapia o en la iglesia o allá donde quieras. Mantengo todo esto alejado de mí hace mucho”, agregó Martina ‘La Peligrosa’, sin dejar de lado que resaltó que fue precisamente este aspecto que la hizo duda sobre la posibilidad de llegar a la televisión colombiana debido a los posibles señalamientos que llegarían hasta sus redes: “Es que parece un déjà vu… Ya yo pasé por aquí y no. No lo voy a permitir”.

Sin embargo, las extensas grabaciones expuestas por parte de la hermana de Adriana Lucía tampoco terminaron allí, pues agregó: “Varias personas que ya pasaron por Mcc me dijeron alguna vez que era muy raro verse el programa porque se siente como es uno el programa que se graba y otro el que sale al aire. Solo los que estuvimos en esta temporada sabemos cosas que ustedes ni idea. O por ejemplo, ahora sabemos cosas que en su momento no. No entendíamos cómo era que Domi, permanecía a pesar de que muchas personas que salieron antes claramente tenían más talento en la cocina (estoy hablando de habilidades culinarias no de personas ni nada de eso) pero no sabíamos que Domi ya iba camino a convertirse en un talento del canal y que debían darla a conocer mucho”.