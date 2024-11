Martina calificó de “peorcito” a Dominica Duque tras avanzar en ‘MasterChef Celebrity’

Durante el capítulo 114 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones luego de la prueba en parejas en la que la actriz Paola Rey junto a la comediante Vicky Berrío resultaron ganadoras y las primeras en conformar el top 7 del reality de RCN.

En la edición se llevó a cabo un reto en el que solo uno se salvaría de ir a prueba de eliminación, subiría al balcón y automáticamente pasaría al top 7 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Se trato de una preparación de arroz en una olla de presión que al creer tenerla lista debían pasar ante los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch a ser evaluados y ver si seguían o no con la receta, pues cuando el jurado considerara que el arroz estaba bien podían proseguir.

Jorge Rausch indicó el motivo por el que ganó Dominica Duque

Los platos de Dominica Duque, Jacques Toukhmanian, más conocido como Jacko, y Martina ‘La Peligrosa’ son los que más destacaron en el atril, pero al luego de la deliberación los chefs ya tenían un nombre y era Dominica.

“El plato de Dominica a mí no me sorprende, sin embargo, puyes yo no soy la que toma las decisiones”, dijo Martina en los testimonios individuales. Seguidamente llegó la justificación de Jorge Rausch por la decisión en la que destacó cada uno de los puntos resaltantes del plato de la periodista que no tuvo errores.

“Dominica, porque primero tuviste un arroz perfectamente bien cocido, una receta criolla, pero poco convencional, el toque del maíz con el achote, con la sazón fantásticos. Además, terminaste el plato con un crocante, le diste textura y con unos encurtidos que le dieron la acidez necesaria, por concepto, por sabor, por texturas y finalmente sobre todo lo demás por el emplatado”, dijo Jorge Rausch.

Martina arremete contra Dominica Duque en ‘MasterChef’

Luego de quitarse el delantal negro, subir al balcón llegaron otras declaraciones de los participantes en los testimonios individuales en los que manifestaron su descontento contra la decisión de los chefs sobre Dominica Duque, pero en especial las palabras de Martina, quien calificó a Dominica como “lo peorcito”.

“Esto es lo que me parece injusto de que Dominica suba al balcón y siendo honestos uno espera que el peorcito se vaya, pero ahora hay un duelo de titanes ahí super doloroso”, dijo Martina ‘La Peligrosa’.

Ahora, serán precisamente Martina ‘La Peligrosa’, Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian y Juan Pablo Llano quienes lleguen al reto de eliminación en el que uno se despedirá de la competencia para dar paso al top 7 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.