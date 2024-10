Jorge Rausch menospreció a Martina al hablar de Adriana Lucía en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

El capítulo 85 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llenó de diversas emociones a los participantes que siguen en pie en la competencia al entrar al set, pues finalmente en el atril les esperaba, luego de varios días ausencia, la presentadora Claudia Bahamón.

En los testimonios individuales la presentadora dijo que recibió muchos mensajes de ellos pidiéndole que regresara al programa y seguidamente cada uno de los integrantes del top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se unieron a ella en un abrazo.

De inmediato tal y como era de esperarse decidió ponerse al día sobre lo ocurrido en los seis capítulos en los que estuvo ausente destacando la eliminación de Ilenia Antonini, así como el llanto de Juan Pablo Llano por el duro momento.

Sin embargo, luego de actualizarse sobre la situación llegó el tema del día que no era más que si alguna vez han logrado superar a sus maestros, por lo que cada uno de los participantes fue contando lo que han vivido al respecto.

Cony confiesa que ni la familia la quiere ayudar

La actriz Cony Camelo fue una de las primeras en contar que le ha dicho a su familia los logros que ha tenido en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y que especialmente tiene una tía poseedora de buenas recetas y que se niega a compartirlas con ella para la competencia.

Por su parte, Caterine Ibargüen indicó que su profesor que la llevó al mundo del deporte nunca logró una medalla olímpica, pero que ella sí lo logró. Agregó que no lo superó, pero que sí lo ayudó a cumplir su sueño.

Martina habla con orgullo de su hermana Adriana Lucía

Y tras esto llegó la intervención de Martina ‘La Peligrosa’ luego que Claudia Bahamón le preguntara sobre la música. La simpática participante precisó que la comparan con Adriana Lucía por ser hermanas, cantantes, mujeres y básicamente dedicarse a lo mismo.

Martina agregó lo que fue la nominación que recibió a los Latin Grammys y que ese mismo año nominaron a su hermana en otra categoría y que fue hermoso venir del mismo lugar. “Ahora, ambas como que sentimos que aprendemos la una de la otra. Yo nunca he sentido que la he superado, porque no es una competencia con ella, sino conmigo misma”, dijo Martina ‘La Peligrosa’.

¿Se le fue la mano a Jorge Rausch con Martina?

Agregó que Adriana Lucía ha sido como una maestra para ella en muchos momentos de su vida, y que en cierto aspecto ella también lo ha sido, por lo que hay una retroalimentación de aprendizajes entre ambas.

Pero con ello llegó un comentario de Jorge Rausch, que tal parece que se salió de tono, pues le dijo que “En MasterChef no la vas a superar. Es imposible. A lo sumo la igualas”. La incomodidad de Martina se hizo más que evidente, pese a que insistió en que es muy diferente a su hermana. Es de recordar que Adriana Lucía fue la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ de la temporada que inició en 2019 y terminó en 2020.