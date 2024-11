Lincoln Palomeque se adueñó de la primera Cybertruck de Bogotá y así lo ‘chicaneó' en sus redes

Lincoln Palomeque es un actor que ha ganado bastante reconocimiento por sus papeles en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, además de su matrimonio con Carolina Cruz que acabó hace ya algún tiempo; ahora suele compartir su vida diaria y de los gustos que disfruta, precisamente tuvo el placer de manejar una camioneta Cybertruck, el ambicioso diseño de Tesla que se ha viralizado por todos detalles tecnológicos que tiene para asistir la conducción.

Este auto es uno de los primeros en estar en la ciudad de Bogotá, pues aunque celebridades como Giovanny Ayala ya lo adquirieron, la llegada de estos autos al país es bastante costosa. Para 2019, Musk presentó al mundo esta creación que salió al mercado en tres versiones, Rear - Wheel Drive, RWD, All-Wheel Drive y Cyberbeast, esta última la más completa del inventario, que promete llegar a los cien kilómetros por hora en 2,6 segundos; aunque las maravillas del motor pueden sorprender, lo que verdaderamente capta la atención de público es la gran forma de tecnología que facilita el parqueo y la conducción.

Así lo demostró Lincoln en sus redes sociales, en las que compartió parte de como es conducir este anhelado automóvil y además dio algunos indicios de su pasión por los vehículos de todo tipo.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.