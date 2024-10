Carolina Cruz confesó que tan difícil ha sido para sus hijos que Lincoln Palomeque no viva con ellos

Carolina Cruz, en virtud a la serie de capacidades con las que cuenta, ha sabido destacarse en diferentes roles tales como el de exreina de belleza, presentadora, modelo y empresario. El debut de la tulueña se dio en el Concurso Nacional de la Belleza, para posteriormente ser parte de las principales pasarelas del país, además de su llegada a la televisión colombiana con programas como ‘Estilo RCN’, ‘Muy buenos días’ y desde hace algún tiempo forma parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión.

Pero, además de los logros adquiridos en su carrera de más de 25 años, la presentadora de ‘Día a día’ sostuvo una relación durante más de cinco años con Lincoln Palomeque, con quien además de apoyarse en sus diferentes proyectos, juntos cumplieron el sueño especial de convertirse en padres. El primero de este se dio con la llegada de Matías, quien llegó para unirlos mucho más, pero querían seguir agrandando la familia y luego de la pérdida de un bebé, le dieron la bienvenida a su hijo, Salvador, que aunque tuvo que enfrentar complejos problemas de salud, logró superarlos de la mejor manera posible.

Sin embargo, ya van más de 2 años desde que Palomeque y Cruz decidieron tomar caminos separados, donde la presentadora se quedó a cargo de sus dos pequeños debido a la serie de compromisos con los que cuenta el actor tanto en Colombia como en otros países del mundo y aunque ninguno de los dos suele referirse mucho a su separación, lo cierto es que en medio del nuevo proyecto de la tulueña como es su pódcast ‘Mi mundo. Mis huellas. Mi verdad’ se refirió a este tema.

Si bien, en pasadas apariciones, Carolina Cruz ha dejado claro que cuenta con una buena relación con Palomeque por el bienestar de sus hijos e incluso que siempre existirá un gran cariño por él, contó como lo han tomado sus hijos al no vivir con su padre: “Salvador adora a su papá, es un amor que ustedes no se alcanzan imaginar, es un amor super bonito. Ustedes no se alcanzan a imaginar es un amor hermoso, es un amor super bonito poder verlos juntos cuando comparten, pero como no estuvo bajo el mismo techo con su papá, pues para Salva no ha sido difícil, porque es como ver siempre a su papá de la misma forma, su papá viene a su casa, cuando quiera puede venir aquí a la casa, cuando el quiera pueda compartir con sus hijos aquí no tenemos un horario de que solamente te los puedes llevar tal día y traerlos a tal hora, para nada, somos grandes amigos, tenemos una relación increíblemente espectacular como padres”, fueron las declaraciones que añadió Carolina Cruz en medio del avance de su pódcast.

¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque viven en el mismo apartamento?

Luego de su separación, Lincoln Palomeque habría encontrado otro sitio medianamente cerca al apartamento que construyó con Carolina Cruz, sin embargo, con el fin de estar muy lejos de sus hijos, el actor vive a tan solo unas cuadras de la presentadora de ‘Día a día’, lo que trae consigo mayor facilidad a la hora de visitarlos o que se queden con él en su nuevo hogar.