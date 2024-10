Lincoln Palomeque le salvó la vida a uno de sus seguidores; lo ayudó a no “cometer una estupidez”

Hace 47 años ‘La Perla del Oriente’, Cúcuta , vio nacer a una de las figuras más reconocidas del jet set, el actor Lincoln Palomeque, hombre que recientemente mostró en sus redes sociales la manera en la que le salvó la vida a uno de sus seguidores que viene pasando por un duro momento en su vida.

El talento de Palomeque no solo lo ha llevado a brillar en producciones locales como ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Las muñecas de la mafia’, también lo llevó a ser tenido en cuenta por compañías internacionales como Netflix y Vix, para que haga parte de los talentos de su nómina, destacando en series como ‘Perfil Falso’ y ‘Consuelo’ respectivamente.

El vasto catálogo de producciones, de las que ha hecho parte la expareja de Carolina Cruz, también le ha permitido incursionar como figura digital, especialmente en la plataforma Instagram en la que acumula 4,3 millones de seguidores, y en la que recientemente decidió compartir unas palabras motivacionales para sus fanáticos, las cuales no pensó le salvarían la vida a uno de ellos.

“Felicitaciones a ti que no dejas que los malos días se detengan, que a pesar de no sentirse bien sales a trabajar igual y cumples: que a pesar de los miedos lo intentas siempre, que aunque nadie sepa lo que te costó dormir la noche anterior te levantas cada mañana u sigues, gracias por hacer que el mundo siga girando”, fue la frase compartida por Palomeque que complementó con las siguientes declaraciones de su autoría: “Les comparto esto que vi, para los que no se sienten bien, yo muchas veces estuve así y la guerree. Ánimo para los que están así, es normal, a todos nos pasa”.

Esta publicación llegó directamente a un internauta quien le agradeció a Palomeque por llenarlo de motivación expresándole: “Tu publicación me ayudó a no cometer una estupidez, gracias Lin”; revelación a la que el cucuteño respondió, “Siempre hay alguien a quien un mensajito le cae bien. Qué alegría que podamos ayudar. No hay vidas perfectas”.