Darlyn del ‘Desafío XX’ mostró cómo es la relación de su mamá con Kratos

Caracol Televisión desde hace varios años se ha encargado de llevar a la pantalla chica una serie de programas de entretenimiento enfocados en ganar y fidelizar a su audiencia desde las primeras horas del día hasta las últimas de la noche. Aunque este no ha sido un reto sencillo, uno de los programas que se ha quedado en el corazón de los colombianos e incluso ha logrado ser un éxito en ‘rating’ es el ‘Desafío XX’ que si bien, Kevyn Rúa fue el ganador, quien tampoco pasa de largo es Darlyn quien ahora mostró cómo es la relación de su mamá con Kratos.

Desde el inicio de la competencia, Darlyn logró perfilarse como una de las favoritas dentro de la competencia de Caracol Televisión, demostrando así las habilidades físicas con las que contó desde un principio que fueron las que precisamente la terminaron llevando a la gran final del programa para posteriormente competir junto a Sensei, quien fue el ganador de la pasada temporada del ‘Desafío’.

A pesar de que la tristeza embargó a Darlyn después de la competencia, lo cierto es que ha demostrado que su amorío con Kratos está mejor que nunca, pues luego de algunos meses de relación, la feliz pareja se encargó de evidenciar que vivirían juntos en un apartamento, al parecer, en Marinilla. Sin deja de lado, que realizar diferentes actividades juntos, compartiendo así su pasión por deporte como también el deseo de darse a conocer por medio de las redes sociales.

En medio de esta dinámica y a través de un en vivo desde la cuenta de TikTok de Darlyn se encargó de mostrar el cariño que le tiene su mamá a Kratos, también exparticpante del ‘Desafío XX’: “Usted creo que su suegrita hermosa lo va a dejar” A lo que Kratos respondió “mi suegrita hermosa me ama. Te amo, doña Mireya”. Posteriormente, Darlyn siguió adelante con sus declaraciones asegurando: “Imagínense que le mostró a mi mami la foto de Kratos bebé, porque ella a veces no ve las redes sociales y me dijo ay, es un bebé gordo chiquito. O sea que ya sabes qué si vas a tener un bebé va a ser un bebé gordo”.

¿Cuántos millones se llevó Darlyn del ‘Desafío XX’?

Darlyn del ‘Desafío XX’ luego de su derrota confesó que se llevó 20 millones de pesos, con los que espera poder realizar algunos proyectos que desde hace varios meses tenía en mente.