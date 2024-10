Darlyn del Desafío XX y Kratos protagonizaron pelea marital en redes ¿van a terminar?

La edición número veinte del Desafío de Caracol Televisión, terminó hace ya casi un mes y desde ese entonces varios de sus participantes han aprovechado el pantallazo para potenciar sus redes sociales, una de ellas Darlyn, finalista del programa que recientemente fue la protagonista de un duro reclamo dirigido a su pareja sentimental Kratos, hasta el punto que le pidió ayuda a sus seguidores para que le llegue el mensaje.

Aunque no se llevó los $1.200 millones que se ganó Kevyn, Darlyn Giraldo obtuvo algo que el dinero no puede comprar, el ‘corazón’ de Bryant Enrique Guzmán Daza, hombre con el que comparte la pasión por el deporte, pero que recientemente le sacó la ‘piedra’ debido a una cuestionable actitud.

Darlyn y Kratos del 'Desafío XX'

La razón de su rabia quedó evidenciada en una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ que realizó en su cuenta de Instagram donde acumula 390.000 seguidores, allí, entre otras cosas, le preguntaron por cómo se ha sentido tras la salida del formato, a lo que contestó que muy bien y que se pasó por el reality le ha permitido hacer varias alianzas con empresas interesadas en que ella les haga publicidad.

Dentro de la cajita de cuestionamientos resaltó uno bastante inesperado y particular “¿Done está el señor Kratos”, a lo que ella contestó sin pelos en la lengua: “Vaya, pregúntele al señor Kratos dónde se encuentra, dígale que se reporta, que qué pasa que no lo han visto.(...) Yo no sé este ‘muchachito’ en dónde se metió, porque yo voy directo a entrenar”.

Y esta petición disfrazada de ‘pataleta’ y un poco de ‘pelea marital’, llegó rápidamente a la cuenta de Guzmán, quien respondió: “Supe que la patrona me estaba buscando. (...) Pues aquí estoy. Fue en la mañana al gimnasio y ella fue a hacer CrossFit, aunque estaba un poco indispuesta.