Darlyn del ‘Desafío XX’ confesó por qué se fue a vivir tan rápido con Kratos, “No le vemos tabú”

El ‘Desafío XX’ estuvo haciendo parte de las noches de Caracol Televisión durante varios meses, contando con más de 100 capítulos, donde un grupo de desafiantes llegó a la ciudad de las cajas para mostrar sus habilidades físicas y mentales, para así llevarse el premio mayor de los 1.200 millones de pesos, siendo el ganador Kevyn junto a su dupla Guajira. En cuanto al segundo lugar, este se lo terminó llevando Darlyn, quien luego de la gran final del programa ha dado de que hablar por su relación y ahora la exdesafiante confesó por qué se fue a vivir tan rápido con Kratos.

Darlyn desde el inicio del ‘reality’ de Caracol Televisión se convirtió en una de las competidoras más fuertes debido a su nivel físico en las pruebas de agua, aire y tierra, lo que precisamente la llevó a formar parte de la gran final del ‘Desafío XX’, eligiendo en pruebas anteriores a Sensei para que se convierta en su aliado y apoyo para enfrentar cada uno de los retos.

Si bien, para la exdesafiante no fue fácil asimilar esta derrota, no dudó en felicitar a los ganadores Kevyn y Guajira por este triunfo, siguiendo adelante con cada uno de sus proyectos, en especial el deseo de independizarse y construir su propio hogar, sin embargo, en medio del que habría sido un cambio de planes, Darlyn mostró su nuevo apartamento, pero no solo sino junto a Kratos con quien lleva varios meses de relación y que también hizo parte del ‘Desafío XX’.

Como era de esperarse, la serie de dudas por parte de sus seguidores no faltaron, tanto así que la participante del ‘Desafío XX’ decidió referirse al tema junto a Kratos: “Principalmente como habían visto en el programa, pues la idea era independizarme solita, eso siempre estaba. Pero al momento de charlar, al momento de ponerlo encima de la mesa, pues dijimos ¿por qué no?, por qué no vivir juntos, sabiendo que tenemos proyectos que van por el mismo lado, queremos crecer y todas esas cosas. Realmente no le vemos como ese tabú al tiempo, de por qué tan poco, de por qué tan así, tan rápido”.

“Las relaciones no son ni muy pronto ni muy tarde, no hay un tiempo, no hay un promedio, que todos deberíamos hacer las cosas como queremos (…) Para nosotros era el momento, como lo dice mi querida novia”, apuntó Kratos del ‘Desafío XX’.

¿Quién es el exnovio de Darlyn del ‘Desafío XX’?

Durante cinco años, Darlyn sostuvo una relación con José Miguel, quien se convirtió en su más grande apoyo y con quien vivió varios momentos, sin embargo, la exdesafiante aseguró que las cosas entre ellos ya no eran las mismas, motivo por el cual decidió ponerle punto final a la misma.