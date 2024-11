“No es decente”: Hernández Bonnet ‘se despachó’ contra la Federación Colombiana de Fútbol

Néstor Lorenzo concedió su conferencia de prensa antes del partido contra Uruguay, pero en esta ocasión no llevó a ningún futbolista para que lo acompañara. Esto molestó a Javier Hernández Bonnet, quien no se quedó callado y cuestionó el manejo de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Jesurún.

PUBLICIDAD

Vea acá: Pilas con las amarillas: Estos jugadores fundamentales se podrían perder el partido contra Ecuador

La Federación Colombiana de Fútbol contrató a varios influencers para hacer contenido relacionado con la Selección Colombia, pensando en Instagram y TikTok, así que han tenido acceso a la cancha, entrenamientos y demás espacios junto a los futbolistas de la ‘Tricolor’.

No obstante, parece los periodistas de diferentes medios no han podido hacer lo propio, entonces el director del ‘Gol Caracol’ y ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio no se quedó callado:

“Que no tengamos la declaración durante estos días de concentración de un solo jugador de la Selección Colombia, no es bueno, siempre y cuando, todos estén en el mismo sitio. Por favor asuman esto como una crítica constructiva, mensaje para la Federación Colombiana de Fútbol, si no le van a dar a los medios convencionales, Caracol, RCN, ESPN, DirecTV, todos los que hacen ese preliminar y arropan de información el espectáculo, si no les permiten a ellos tener un solo jugador, por favor no tiene derecho, y lo digo con toda sinceridad, el canal que se inventó la FCF sí entrevistar cuando llegan los jugadores en el lobby del hotel”.

Además, Hernández Bonnet ahondó al decir que es un llamado de atención para mejorar el manejo que actualmente le están dando a las comunicaciones del combinado cafetero:

“Eso no es bueno, no es decente y eso lo digo con todo el rigor, pero también con toda la responsabilidad del caso. Antes por lo menos a una rueda de prensa llevaban a un jugador, pero ahora no llevan a nadie, pero si el canal interno de la Federación sí tiene la oportunidad de entrevistarlos”